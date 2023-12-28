Wadkar to lead Vid Ranji team, injured Taide to miss first two matches

By Lokmat English Desk | Published: December 28, 2023 07:10 PM2023-12-28T19:10:01+5:302023-12-28T19:10:01+5:30

Akshay Wadkar (captain & wk), Aditya Sarvate (vice-captain), Faiz Faizal, Dhruv Shorey, Karun Nair, R. Sanjay, Shubham Dubey, Darshan ...

Wadkar to lead Vid Ranji team, injured Taide to miss first two matches | Wadkar to lead Vid Ranji team, injured Taide to miss first two matches

Wadkar to lead Vid Ranji team, injured Taide to miss first two matches

Akshay Wadkar (captain & wk), Aditya Sarvate (vice-captain), Faiz Faizal, Dhruv Shorey,

Karun Nair, R. Sanjay, Shubham Dubey, Darshan Nalkande, Akshay Wakhare, Harsh Dubey,

Yash Thakur, Yash Rathod, Siddhesh Wath (wk), Lalit Yadav, Umesh Yadav , Mohit Kale and

Aditya Thakare.

Coach: Usman Ghani, Asst Coach: Atul Ranade, Trainer: Yuvraj Singh Dasondhi, Physio: Nitin Khurana, Video Analyst: Aniruddha Deshpande and manager: Shirish Joshi

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