Zeeshan eyeing double crown

organised by Nagpur District Badminton Association (NDBA) at Dhanwate National College badminton hall, Congress Nagar here on Saturday.

In the Under-13 singles semis, Zeeshan Khan quelled the challenge of Maurya Khandelwal21-19, 21-16. In the second semi-final, Hridaan Singh eliminated Advik Thawre 21-12, 21-14.

In the doubles , Zeeshan Khan pairing with Mayank Rajput got the better of Advik Thawre and Anuksh Khobragade 21-7, 21-10. In the second semi-final, Atharva Awachat and Devansh Thaokar pipped Adhiraj Bhusari and Hridaan Singh 21-14, 19-21, 24-22.

In the Under-13 girls section, top seed Vaishnavi Manglekar and Yukti Shende set up a title clas. While Vaishnavi defeated Sanvi Ghate 21-12, 21-17 whereas Yukti Shende sidelinedSara PEshkar 21-16, 21-19.

Results U-13 boys SF: Zeeshan Khan bt Maurya Khandelwal 21-19, 21-16; Hridaan Singh bt Advik Thawre 21-12, 21-14

U-13 girls SF: Vaishnavi Manglekar (1) bt Sanvi Ghate 21-12, 21-17 ; Yukti Shende bt Sara Peshkar 21-16 ,21-19

U-13 boys doubles SF: Mayank Rajput and Zeeshan Khan bt Advik Thawre and Anuksh Khobragade 21-7, 21-10; Atharva Awachat and Devansh Thaokar bt Adhiraj Bhusari and Hridaan Singh 21-14, 19-21, 24-22.

U-9 boys singles SF: Shreeansh Naidu (1) bt Viraj Dhole 21-14, 21-13; Kartik Naidu bt Satvik Dhavale 21-19, 21-17 .

U-9 girls SF: Ira Rokade (1)bt Sharwari Pusadkar 21-16 21-10 ; Aanya Malhotra bt Kshitija Yaul 21-15, 21-10 .

U-11 boys SF: Vihan Nimkar bt Shreeansh Naidu21-10, 21-11 ; Avinash Khiratkar bt Varad Lanjewar 21-8, 21-16

U-11 girls SF: Anudhya Satpute (1),bt Aaradhya Hedaoo 20-22, 21-18, 21-11 ; Aradhya Gupta, , bt Ira Rokade, , 21-10 21-8 .