Asian Games: India schedule for Day 7, will compete in 14 disciplines  

Hangzhou [China], September 24 : After clinching five medals on the opening day of the Asian Games, India will step in the next day to claim more medals on Monday.

India will compete in 14 disciplines throughout the day.

Below is the schedule for day six:

*Aquatics - Swimming

-S. Nataraj –M 50m Backstroke (Heat 4) - 07:30 IST

-Maana Patel - W 50m Backstroke (Heat 3) - 07:30 IST

-Anil Kumar Shylaja & VV Khade – M 50m Freestyle (Heat 5&6) – 07:30 IST

-Dinidhi Desinghu – W 200m Freestyle (Heat 1) - 07:30 IST

-Selvaraj Prema L – M 100m Breaststroke (Heat 3) - 07:30 IST

-Ramachandra H – M 200m Individual Medley (Heat 2) – 07:30 IST

-Kushagra Rawat, Mathew TG, Sunil Gowda & Aryan Nehra – M 4 x 200m Freestyle Relay (Heat 2) - 07:30 IST

-S. Nataraj –M 50m Backstroke – Final (If Qualified) - 17:00 IST

-Maana Patel - W 50m Backstroke – Final (If Qualified) - 17:00 IST

-Anil Kumar Shylaja & VV Khade – M 50m Freestyle – Final (If Qualified) - 17:00 IST

-Dinidhi Desinghu – W 200m Freestyle – Final (If Qualified) - 17:00 IST

-Selvaraj Prema L – M 100m Breaststroke – Final (If Qualified) - 17:00 IST

-Ramachandra H – M 200m Individual Medley – Final (If Qualified) - 17:00 IST

-Kushagra Rawat, Mathew TG, Sunil Gowda & Aryan Nehra – M 4 x 200m Freestyle Relay (Heat 2) – Final (If Qualified) - 17:00 IST

*Boxing

-Arundhati Choudhary Vs Yang Liu (China) – W 66Kg – Round of 16 – 16:45 IST

-Deepak Kumar Vs Muhammad Abdul BinAnfin (Malaysia) – M 51Kg- Round of 32 – 17:15 IST

-Nishant Dev Vs Lama Dipesh (Nepal) – M 71Kg – Round of 32 – 19:00 IST

*Basketball (3X3)

-Women’s Team Vs Uzbekistan – Round Robin Pool A– 11:20 IST

-Men’s Team Vs Malaysia – Round Robin Pool C – 12:10 IST

*Chess

-Koneru Humpy and Dronavalli Harika - Women’s Individual Event – Round 3 – 12:30 IST

-Vidit Gujarathi and Arjun Kumar – Individual Event – Round 3 – 12:30 IST

-Koneru Humpy and Dronavalli Harika - Women’s Individual Event – Round 4 – 14:30 IST

-Vidit Gujarathi and Arjun Kumar – Men’s Individual Event – Round 4 – 14:30 IST

*Cricket

-Women’s Team Vs Sri Lanka – Finals – 11:30 IST

*Gymnastics

-Pranati Nayak – Articstic Gymnastics – Qualification (Subdivision1) – 07:30 IST

*Handball

-Women’s Team Vs Japan – Preliminary Round (Group B) - 11:30 IST

*Judo

-Garima Chaudhary vs R Salinas (Philippines) – Women -70 Kg - Elimination Round of 16 -07:30 IST

*Rugby

-Women’s Team Vs Singapore – Group F – 08:20 IST

*Rowing

-Balraj Panwar - M1X (Final) – 07:00 IST

-Ashish Kumar, Bheem Singh, Jaswinder Singh & Punit Kumar - M4- (Final) – 07:40 IST

-Parminder Singh, Sukhmeet Singh, Jakar Khan & Satnam Singh - M4X (Final) – 08:30 IST

-Sonali Swain, Ritu Kaudi, H Tendenthoi Devi, Varsha KB, Geetanjali ,Aswathi Pb, Mrunamayee, , Thanjam Priya Devi & Rukmani - W8+ (Final) – 08:50 IST

*Sailing

-Jerome Kumar S - iQFoil Men (R15,R16,R17,R18,R19) – 08:30 IST

-Vishnu Saravanan (Others_ - ILCA7 (R8,R9) – 08:30 IST

-KC Ganapathy & Varun Thakker - 49er Men (R11,R12) - 08:30 IST

-Eabad Ali - RS:X Men (R11,R12) – 08:30 IST

-Nethra Kumanan - ILCA6 (R8,R9) – 08:40 IST

-Harshita Tomar & Shital Verma - 49er FX Women (R11,R12) - 08:40 IST

-Ishwariya Ganesh - RS:X Women (R11,R12) - 08:40 IST

-Doiphode SI & Ramya Saravanan - Nacra17 Mixed (R11,R12) – 11:30 IST

-Kongara Preeti & Sudhanshu Shekhar - 470 Mixed (R9,R10) - 11:30 IST

-Advait Prashant Menon - ILCA4 Boys (R9,R10) – 11:30 IST

-Chitresh Tatha - Kiteboarding Men (R15,R16) – 11:34 IST

-Neha Thakur - ILCA4 Girls (R9,R10) - 11:40 IST

*Shooting

-Divyansh Singh Panwar, Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil- Men's 10m Air Rifle Individual & Team – Qualification – 06:30 IST

-Anish, Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh - Men's 25m Rapid Fire Pistol Individual & Team – Qualification (Stage 2) – 06:30 IST

-Divyansh Singh Panwar/Aishwary Pratap Singh Tomar/Rudrankksh Balasaheb Patil - Men's 10m Air Rifle Individual – Final (If Qualified) – 09:00 IST

-Anish, Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh - Men's 25m Rapid Fire Pistol Individual – Final (If Qualified) – 11:30 IST

*Tennis

-Ankita Raina Vs Sabrina Olimjonova (Uzbekistan) – Round of 32- Women’s Singles – 07:30 IST

-Rutuja Bhosale Vs Aruzhan Sagandykova (Kazakhstan) – Round of 32- Women’s Singles – 07:30 IST

-Ramkumar Ramanathan Vs Sunatullo Isroilov (Tajikistan) - Round of 32- Men’s Singles – 07:30 IST

-Rohan Bopanna & Yuki Bhambri Vs Sergey Fomin & Khumoyun Sultanov (Uzbekistan) – Round of 16 – Men’s Doubles – After 12:00 PM

-Ramkumar Ramanathan & Saketh Myneni Vs David Susanto & Ignatius A Susanto (Indonesia) – Round of 16 – Men’s Doubles - After 12:00 PM

-Rutuja Bhosale & Karman Thandi Vs Zhanel Rustemova & Aruzhan Sagandykova (Kazakstan) - Round of 32 – Men’s Doubles – After 12:00 PM

-Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale Vs Akgul Amanmuradova & Maksim Shin (Uzbekistan) – Round of 32- After 16:00 IST

*Wushu

-Vikrant Baliyan – Sanda (Men's 65 Kg) – Round of 16 - 17:00 IST

-Surya Bhanu Pratap Singh - Sanda (Men's-60 Kg) – Round of 16 – 17:00 IST

-Naorem Roshibina Devi - Sanda (Women's 60 Kg) – Quarterfinals – 17:00 IST.

