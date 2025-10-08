Pune Water Cut: Supply to Be Suspended in THESE Areas on October 9; Check Details Here

Pune Water Cut News: Pune Municipal Corporation (PMC) has announced that water supply will be shut in several parts of the city on Thursday, October 9, 2025. The disruption is due to essential maintenance and repair work at major water treatment and pumping stations. According to the PMC Water Supply Department, work will be carried out at the new and old Parvati Water Treatment Plants, the Parvati MLR, HLR, and LLR tanks, SNDT MLR and HLR tanks, Chatushrungi tank, Lashkar Balkendra, Holkar Water Centre, Chikhali Water Centre, and Warje Water Centre.

The Maharashtra State Electricity Distribution Company will also undertake urgent work on the 22 KV HT breaker panel at the Warje Water Centre. Water supply from these pumping stations will remain shut for the entire day.

The PMC said supply may resume late on Friday, October 10, and at low pressure. Citizens are advised to store sufficient water in advance.

Areas Affected: