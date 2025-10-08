Pune Water Cut: Supply to Be Suspended in THESE Areas on October 9; Check Details Here
By Lokmat Times Desk | Updated: October 8, 2025 16:01 IST2025-10-08T15:55:47+5:302025-10-08T16:01:17+5:30
Pune Water Cut News: Pune Municipal Corporation (PMC) has announced that water supply will be shut in several parts of the city on Thursday, October 9, 2025. The disruption is due to essential maintenance and repair work at major water treatment and pumping stations. According to the PMC Water Supply Department, work will be carried out at the new and old Parvati Water Treatment Plants, the Parvati MLR, HLR, and LLR tanks, SNDT MLR and HLR tanks, Chatushrungi tank, Lashkar Balkendra, Holkar Water Centre, Chikhali Water Centre, and Warje Water Centre.
पाणीपुरवठा बंदविषयक निवेदन— PMC Care (@PMCPune) October 7, 2025
नागरिकांना पाणी नियोजनपूर्वक वापरण्याचे आवाहन
शहरातील सर्व अधिकृत माहिती, सरकारी सेवा आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठी PMC CARE ॲप आजच डाउनलोड करा: https://t.co/kvCpZSq1Kg#PMC#pmccare#Notice#updates2025#news#water#supplypic.twitter.com/E6YobAh2W6
The Maharashtra State Electricity Distribution Company will also undertake urgent work on the 22 KV HT breaker panel at the Warje Water Centre. Water supply from these pumping stations will remain shut for the entire day.
The PMC said supply may resume late on Friday, October 10, and at low pressure. Citizens are advised to store sufficient water in advance.
Areas Affected:
Parvati MLR Tank Area: Guruwar Peth, Budhwar Peth, Kashewadi, Quarter Gate, Ganj Peth, Bhawani Peth, Nana Peth, Lohiyanagar, Somwar Peth, Arun Vaidya Stadium, Ghorpade Peth, Parvati Darshan, Mukund Nagar and surrounding areas.
Parvati HLR Tank Area: Sahakarnagar, Bibwewadi, Maharshinagar, Gangadham, Chintamani Nagar (Part 1 and 2), Lake Town, Upper and Lower Indiranagar, Salisbury Park, Shivnerinagar, Bhagyodayanagar, Kumar Prithvi, Kondhwa Khurd, Saibaba Nagar.
Parvati LLR Area: Dattawadi, Rajendra Nagar, Lokmanya Nagar, Deccan, Shivajinagar, Swargate and nearby areas.
Lashkar–Kharadi Pumping Area: Kharadi Gaothan, EON Park, Tuljabhavani Nagar, Satav Vasti, Thite Vasti, Yashwant Nagar, Chandan Nagar, Dharma Nagar, Somnath Nagar, Ganesh Nagar, Anand Park, Rajshree Colony, Mahavir Nagar.
Army Water Centre Area: Hadapsar, Mundhwa, Manjari, Shewalewadi, BT Kawade Road, Koregaon Park, Race Course, Camp, Sassoon Road and nearby regions.
Ravet–Chikhali Water Centre: Vishrantwadi, Tingrenagar, Kalas, Lohegaon, Dhanori, Vimannagar, Nagar Road stretch.
Warje Water Centre Areas: Chandni Chowk Tank Area – Bavdhan, Bhusari Colony, Guruganesh Nagar, Shantiban, Pashan. Gandhi Bhavan Tank Area – Warje Malwadi, Karvenagar, Kothrud, Hingne Home Colony, Tapodham. PAN Card Club GSR Tank Area – Baner, Balewadi, Pallod Farm, Shinde Settlement, Vidhate Settlement, Dutt Nagar. Old Warje Water Centre – Ramnagar, Ahiregaon, Malwadi, Sahyognagar, Popular Colony.
SNDT HLR and MLR Areas: Shivajinagar, Model Colony, Senapati Bapat Road, Erandwane, Law College Road, Paud Road, Karve Road (Jhala Society to Nal Stop), Bharatnagar, Sahakar Vasahat, Mhatre Bridge, and nearby localities.
Chatushrungi Tank Area: Aundh, Sanewadi, Bopodi, Khadki, Pune University Campus, Sakalnagar, Sindh Society, Abhimanashree Society.
Holkar Water Centre Area: Mula Road, Khadki Cantonment, MES, Hariganga Society.
