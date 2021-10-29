Shivam gets brown belt, Afnan declared best
By Lokmat English Desk | Published: October 29, 2021 06:45 PM2021-10-29T18:45:01+5:302021-10-29T18:45:01+5:30
Nagpur, Oct 29 After two years MITSUYA-KAI Hayashi-ha Shito-Ryu Karate-Do India organised belt gradation examination with maintaining social distancing ...
Nagpur, Oct 29
After two years MITSUYA-KAI Hayashi-ha Shito-Ryu Karate-Do India organised belt gradation examination with maintaining social distancing after unlock at Divisional Sports Complex, Mankapur. The black belt gradation was conducted by Dr. Zakir Khan
Khan was assisted by Sarvesh Gaidhane, Tarul Barve,Sufiyan Mugal, Tina Barve, Mrunal Wankhede, Shraddha Allewar and others.
Belt winners
Brown: Shivam Sontakke
Yellow: Azmat Baig , Lavanya Wawre, Krishna Singh, Ayaan Kothari, Yatharth Wawre, Yuvraj Mishra, Aditya Sontakke , Sauleha Baig, Vanshaj Gopalani, Aditya Kherde and .Rahma Khan
Orange: Afzal Baig, Sudhiksha Adhikari and Maahi Kukreja
Blue: Garima Barange, Siddhi Saoji and Rishikesh Bawankar
Purple: Mohd. Yahya, Chetan Barange and Altamash Ansari
Green: Atharv Ingle, Afnan Ahmed, Mohd. Arish Ahmed, Shreya Saoji, Anis Khurpadi, and Labiba Khan.Open in app