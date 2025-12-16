31,000 More male voters than female voters

By Lokmat Times Desk | Updated: December 16, 2025 21:45 IST2025-12-16T21:45:11+5:302025-12-16T21:45:11+5:30

Lokmat News Network Chhatrapati Sambhajinagar: For the upcoming municipal elections, a total of 11,18,283 voters have been finalized. Among ...

31,000 More male voters than female voters | 31,000 More male voters than female voters

31,000 More male voters than female voters

Lokmat News Network

Chhatrapati Sambhajinagar:

For the upcoming municipal elections, a total of 11,18,283 voters have been finalized. Among them, there are 5,74,930 male voters and 5,43,268 female voters, showing a difference of 31,662 voters. The number of male voters exceeds that of female voters by this margin. On January 15, these 11 lakh voters will elect their representatives to the municipal corporation.

Prabhag-wise voter distribution is as follows:

Prabhag 1: 22,166 male, 20,547 female, total 42,713

Prabhag 2: 18,376 male, 17,755 female, total 36,131

Prabhag 3: 17,870 male, 17,731 female, total 35,601

Prabhag 4: 21,123 male, 19,879 female, total 41,002

Prabhag 5: 25,633 male, 24,469 female, total 50,102

Prabhag 6: 22,642 male, 22,059 female, total 44,701

Prabhag 7: 18,355 male, 17,927 female, total 36,282

Prabhag 8: 20,226 male, 18,833 female, total 39,059

Prabhag 9: 21,078 male, 19,232 female, total 40,310

Prabhag 10: 18,088 male, 17,412 female, total 35,500

Prabhag 11: 15,550 male, 15,048 female, total 30,598

Prabhag 12: 22,510 male, 21,215 female, total 43,725

Prabhag 13: 20,567 male, 18,877 female, total 39,444

Prabhag 14: 24,427 male, 22,666 female, total 47,0093

Prabhag 15: 19,893 male, 19,453 female, total 39,346

Prabhag 16: 18,192 male, 17,400 female, total 35,592

Prabhag 17: 14,983 male, 15,058 female, total 30,041

Prabhag 18: 15,393 male, 14,974 female, total 30,367

Prabhag 19: 15,693 male, 15,482 female, total 31,175

Prabhag 20: 17,781 male, 16,841 female, total 34,622

Prabhag 21: 18,086 male, 17,111 female, total 35,197

Prabhag 22: 21,872 male, 19,950 female, total 41,822

Prabhag 23: 19,741 male, 18,271 female, total 38,012

Prabhag 24: 17,870 male, 16,748 female, total 34,618

Prabhag 25: 20,740 male, 19,393 female, total 40,133

Prabhag 26: 25,342 male, 22,865 female, total 48,207

Prabhag 27: 19,785 male, 17,951 female, total 37,736

Prabhag 28: 23,867 male, 22,683 female, total 46,550

Prabhag 29: 17,081 male, 15,438 female, total 32,519

Total: 5,74,930 male, 5,43,268 female, total 11,18,283 voters

Open in app