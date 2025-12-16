31,000 More male voters than female voters
Chhatrapati Sambhajinagar:
For the upcoming municipal elections, a total of 11,18,283 voters have been finalized. Among them, there are 5,74,930 male voters and 5,43,268 female voters, showing a difference of 31,662 voters. The number of male voters exceeds that of female voters by this margin. On January 15, these 11 lakh voters will elect their representatives to the municipal corporation.
Prabhag-wise voter distribution is as follows:
Prabhag 1: 22,166 male, 20,547 female, total 42,713
Prabhag 2: 18,376 male, 17,755 female, total 36,131
Prabhag 3: 17,870 male, 17,731 female, total 35,601
Prabhag 4: 21,123 male, 19,879 female, total 41,002
Prabhag 5: 25,633 male, 24,469 female, total 50,102
Prabhag 6: 22,642 male, 22,059 female, total 44,701
Prabhag 7: 18,355 male, 17,927 female, total 36,282
Prabhag 8: 20,226 male, 18,833 female, total 39,059
Prabhag 9: 21,078 male, 19,232 female, total 40,310
Prabhag 10: 18,088 male, 17,412 female, total 35,500
Prabhag 11: 15,550 male, 15,048 female, total 30,598
Prabhag 12: 22,510 male, 21,215 female, total 43,725
Prabhag 13: 20,567 male, 18,877 female, total 39,444
Prabhag 14: 24,427 male, 22,666 female, total 47,0093
Prabhag 15: 19,893 male, 19,453 female, total 39,346
Prabhag 16: 18,192 male, 17,400 female, total 35,592
Prabhag 17: 14,983 male, 15,058 female, total 30,041
Prabhag 18: 15,393 male, 14,974 female, total 30,367
Prabhag 19: 15,693 male, 15,482 female, total 31,175
Prabhag 20: 17,781 male, 16,841 female, total 34,622
Prabhag 21: 18,086 male, 17,111 female, total 35,197
Prabhag 22: 21,872 male, 19,950 female, total 41,822
Prabhag 23: 19,741 male, 18,271 female, total 38,012
Prabhag 24: 17,870 male, 16,748 female, total 34,618
Prabhag 25: 20,740 male, 19,393 female, total 40,133
Prabhag 26: 25,342 male, 22,865 female, total 48,207
Prabhag 27: 19,785 male, 17,951 female, total 37,736
Prabhag 28: 23,867 male, 22,683 female, total 46,550
Prabhag 29: 17,081 male, 15,438 female, total 32,519
Total: 5,74,930 male, 5,43,268 female, total 11,18,283 voters