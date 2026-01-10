Akbaruddin Owaisi’s public meeting
By Lokmat Times Desk | Updated: January 10, 2026 21:20 IST2026-01-10T21:20:10+5:302026-01-10T21:20:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A public meeting of Akbaruddin Owaisi has been organised on January 11, at 7.30 pm to campaign for AIMIM party candidates. AIMIM office-bearers have indicated that in the final phase of the campaign, MP Asaduddin Owaisi is also likely to visit the city again on January 12 or 13.