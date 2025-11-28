DCM Shinde to hold six rallies in 10-hour schedule

Chhatrapati Sambhajinagar

Deputy Chief Minister Eknath Shinde will hold six rallies on Saturday, 29 November, between 10 am and 8 pm, covering Marathwada, Vidarbha, and Thane regions.

Shinde will arrive at Chikalthana Airport at 10 am and fly by helicopter from Palshi helipad to Shevgaon in Ahilyanagar district. He will return to Chikalthana Airport at 12.05 pm and then travel to Udgir for the next rally at 12.35 pm. He will later hold meetings at multiple locations in Amravati, Akola, and Thane districts.