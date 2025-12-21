Delhi flight lands on the ground for the third consecutive day

Chhatrapati Sambhajinagar

For the third consecutive day, on Sunday, Air India’s morning flight from Delhi to Chhatrapati Sambhajinagar-Delhi was cancelled. As a result, passengers traveling to Delhi had to rely on Air India’s afternoon flights and Indigo’s evening schedules.

