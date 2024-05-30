Ex-HM Samina Syed passes away
By Lokmat English Desk | Published: May 30, 2024 09:05 PM2024-05-30T21:05:10+5:302024-05-30T21:05:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Samina Syed Ifteqaruddin (Hinanagar-Rashidpura), the retired headmistress of Sir Sayyed Urdu Primary School, died after a brief ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Samina Syed Ifteqaruddin (Hinanagar-Rashidpura), the retired headmistress of Sir Sayyed Urdu Primary School, died after a brief illness recently. Her Namaz-e-Janaza was performed at Arfat Masjid while burial took place at Arfat Qabrasthan. She was 62 and leaves behind husband, four daughters and four sons-in-law.Open in app