Mangesh Gavai awarded Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: December 17, 2025 22:15 IST2025-12-17T22:15:10+5:302025-12-17T22:15:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Mangesh Khushalrao Gavai has been awarded a PhD in Zoology by Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University.
He submitted his thesis titled 'Morphological Analysis Of Pseudophyllidean Cestode Parasite In Fresh Water Fishes From Koradi Dam District Buldhana (MS) India' under the guidance Dr Ravi Pradhan, research guide from Lal Bahadur Shastri College, Partur.