Mumbai evening flights resume from tomorrow
By Lokmat Times Desk | Updated: December 13, 2025 00:00 IST2025-12-13T00:00:09+5:302025-12-13T00:00:09+5:30
Lokmat News Network
Chhatrapati Sambhajinagar
Indigo’s night flight between Mumbai and Chhatrapati Sambhajinagar, which was canceled until December 13, will resume from December 14. This means passengers can once again make same-day round trips to Mumbai. Meanwhile, the Bengaluru–Chhatrapati Sambhajinagar–Bengaluru flight will resume its regular thrice-weekly schedule from Tuesday.
Indigo will operate flights to Bengaluru on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. These services were canceled on December 9, 11, and 13. The night Mumbai–Chhatrapati Sambhajinagar–Mumbai flight was also canceled from December 9 to 13, but bookings for this flight will reopen from December 14. From Sunday onwards, the flight will be back in the skies, restoring both morning and evening options for Mumbai travel.
Hyderabad Flights Canceled from December 16 to 31
Indigo’s thrice-weekly flights to Hyderabad have been canceled between December 16 and 31 due to “operational reasons.” Daily flight services to Hyderabad will continue as usual.
All Flights to Operate Smoothly from New Year
From January 1, all flights from Chikalthana International Airport will operate according to schedule, confirmed Sunil Kothari, Chairman of the ATDF Civil Aviation Committee.