Parvez Mulla passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 27, 2025 20:50 IST2025-12-27T20:50:09+5:302025-12-27T20:50:09+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar:
A resident of Mujeeb Colony, Parvez Baba Sahab Mulla, died of cardiac arrest on Friday. He was 50.
His Namaz-e-Janaza was prayed at Hazrat Bilal Masjid (Fazilpura, ST Colony) after special Friday prayers in the afternoon, while the burial took place in the adjacent Dargah Hazrat Peer Ghaib Sahab graveyard.
He is survived by a wife, two sons and two daughters.