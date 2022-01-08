Sajjad Ali passes away
By Lokmat English Desk | Published: January 8, 2022 09:50 PM2022-01-08T21:50:02+5:302022-01-08T21:50:02+5:30
Aurangabad, Jan 8: Syed Sajjad Syed Raza Ali Razvi (78, Aref Colony) died after a brief illness on Saturday. ...
Aurangabad, Jan 8:
Syed Sajjad Syed Raza Ali Razvi (78, Aref Colony) died after a brief illness on Saturday.
He was the retired regional manager of MTDC. Syed Sajjad leaves behind wife and three children and extended family. His burial took place at Shia Qabristan.Open in app