Asia Cup 2025: India Secure Final Spot with 41-Run Win Over Bangladesh

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: India secured a place in the final of the Asia Cup 2025 with a 41-run win over Bangladesh at the Dubai International Cricket Stadium on Wednesday, September 24, 2025. Bangladesh opener Saif Hassan scored 69 runs off 51 balls, but the team fell short of its 169-run target. Kuldeep Yadav was the standout bowler for India, taking three wickets for 18 runs.

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👍



The winning run continues for #TeamIndia & we seal a place in the summit clash of the #AsiaCup2025, with a game to spare in #Super4! 🙌 pic.twitter.com/AV40ifvIiv — BCCI (@BCCI) September 24, 2025

In the first innings, Abhishek Sharma’s explosive batting put India on track with 96 runs in the opening 10 overs. He was run out for 75 in the 13th over by Rishad Hossain’s acrobatic fielding. India scored only 72 runs in the second half of the innings, but Hardik Pandya’s 38 off 29 ensured a defendable total.

Bangladesh will face Pakistan on Thursday in a virtual semifinal. The winner will advance to the final against India.

India vs Bangladesh Super 4 Match 4 Playing XIs

India Playing XI: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(w), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy

🚨 Playing XI 🚨



A crunch contest brings the best of the two sides on to the field.



Will 🇮🇳 continue their unbeaten run towards the Final or will Bangladesh end their winning streak tonight?#INDvBAN#DPWorldAsiaCup2025#ACCpic.twitter.com/JW2I57pAmW — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025

Bangladesh Playing XI: Saif Hassan, Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali(w/c), Mohammad Saifuddin, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: India 168/6 in 20 overs (Abhishek Sharma 75, Hardik Pandya 38; Rishad Hossain 2-27, Tanzim Hasan Sakib 1-29) beat Bangladesh 127 all out in 19.3 overs (Saif Hassan 69, Parvez Hossain Emon 21; Kuldeep Yadav 3-18, Varun Chakravarthy 2-29) by 41 runs.