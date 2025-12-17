BAN vs SL LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Bangladesh vs Sri Lanka ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 Match in India

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming Details: Sri Lanka Under 19 won the toss and chose to bowl against Bangladesh Under 19 in the 11th Group B match of the ACC Men’s Under 19 Asia Cup 2025 at the ICC Academy Ground in Dubai on Wednesday, December 17, 2025. Both teams have already won their first two matches in Group B and this game will decide who finishes on top. Fans can watch the live telecast on Sony Sports Network channels. The live steaming is available on Sony LIV app and website.
Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19 Match Live Streaming Info
Match: Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19, 11th ODI
Tournament: ACC Men’s U19 Asia Cup 2025
Date: Thursday, 17 December 2025
Time: 10:30 AM (IST)
Venue: ICC Academy Ground, Dubai
TV telecast in India: Sony Sports Network
Live streaming in India: SonyLIV app and SonyLIV website
Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19 Playing XIs
Sri Lanka U19 (Playing XI): Vimath Dinsara(c), Kavija Gamage, Chamika Heenatigala, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Dimantha Mahavithana, Aadham Hilmy(w), Kithma Withanapathirana, Rasith Nimsara, Tharusha Navodya, Sethmika Seneviratne
Bangladesh U19 (Playing XI): Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim(c), Md Samiun Basir Ratul(w), Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, MD Rifat Beg, Shahria Al-Amin, Iqbal Hossain Emon, Shahriar Ahmed, Saad Islam Razin