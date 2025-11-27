Delhi Capitals Updated Squad After WPL 2026 Auction: Complete List of Newly Bought and Retained Players

WPL Auction: Delhi Capitals strengthened their squad for the 2026 Women’s Premier League (WPL) after the mega auction in New ...

By Lokmat Times Desk | Updated: November 27, 2025 23:31 IST2025-11-27T23:25:41+5:302025-11-27T23:31:41+5:30

Delhi Capitals Updated Squad After WPL 2026 Auction: Complete List of Newly Bought and Retained Players | Delhi Capitals Updated Squad After WPL 2026 Auction: Complete List of Newly Bought and Retained Players

Delhi Capitals Updated Squad After WPL 2026 Auction: Complete List of Newly Bought and Retained Players

Next

WPL Auction: Delhi Capitals strengthened their squad for the 2026 Women’s Premier League (WPL) after the mega auction in New Delhi on November 27. The franchise’s top buys were Chinelle Henry and Shree Charani, each signed for Rs 1.30 crore. The Delhi-based team now has a 16-member squad. They retained five key players including Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Annabel Sutherland, Marizanne Kapp and uncapped Niki Prasad.

DC Players Bought at Auction:

  • Laura Wolvaardt – Rs 1.10 crore

  • Chinelle Henry – Rs 1.30 crore

  • Shree Charani – Rs 1.30 crore

  • Sneh Rana – Rs 50 lakh

  • Lizelle Lee – Rs 30 lakh

  • Deeya Yadav – Rs 10 lakh

  • Taniyaa Bhatia – Rs 30 lakh

  • Mamatha Madiwala – Rs 10 lakh

  • Nandni Sharma – Rs 20 lakh

  • Lucy Hamilton – Rs 10 lakh

  • Minnu Mani – Rs 40 lakh

DC Retained Players:

  • Jemimah Rodrigues – Rs 2.2 crore

  • Shafali Verma – Rs 2.2 crore

  • Annabel Sutherland – Rs 2.2 crore

  • Marizanne Kapp – Rs 2.2 crore

  • Niki Prasad (uncapped) – Rs 50 lakh

DC WPL 2026 Squad:
Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Annabel Sutherland, Marizanne Kapp, Niki Prasad, Laura Wolvaardt, Chinelle Henry, Shree Charani, Sneh Rana, Lizelle Lee, Deeya Yadav, Taniyaa Bhatia, Mamatha Madiwala, Nandni Sharma, Lucy Hamilton, Minnu Mani

Open in app
Tags :Delhi CapitalsDcWplWPL 2026WPL 2026 Mega AuctionWomens premier leagueCricket NewsJemimah RodriguesMarizanne Kapp