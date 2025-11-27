Delhi Capitals Updated Squad After WPL 2026 Auction: Complete List of Newly Bought and Retained Players

WPL Auction: Delhi Capitals strengthened their squad for the 2026 Women’s Premier League (WPL) after the mega auction in New Delhi on November 27. The franchise’s top buys were Chinelle Henry and Shree Charani, each signed for Rs 1.30 crore. The Delhi-based team now has a 16-member squad. They retained five key players including Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Annabel Sutherland, Marizanne Kapp and uncapped Niki Prasad.
DC Players Bought at Auction:
Laura Wolvaardt – Rs 1.10 crore
Chinelle Henry – Rs 1.30 crore
Shree Charani – Rs 1.30 crore
Sneh Rana – Rs 50 lakh
Lizelle Lee – Rs 30 lakh
Deeya Yadav – Rs 10 lakh
Taniyaa Bhatia – Rs 30 lakh
Mamatha Madiwala – Rs 10 lakh
Nandni Sharma – Rs 20 lakh
Lucy Hamilton – Rs 10 lakh
Minnu Mani – Rs 40 lakh
DC Retained Players:
Jemimah Rodrigues – Rs 2.2 crore
Shafali Verma – Rs 2.2 crore
Annabel Sutherland – Rs 2.2 crore
Marizanne Kapp – Rs 2.2 crore
Niki Prasad (uncapped) – Rs 50 lakh
DC WPL 2026 Squad:
Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Annabel Sutherland, Marizanne Kapp, Niki Prasad, Laura Wolvaardt, Chinelle Henry, Shree Charani, Sneh Rana, Lizelle Lee, Deeya Yadav, Taniyaa Bhatia, Mamatha Madiwala, Nandni Sharma, Lucy Hamilton, Minnu Mani