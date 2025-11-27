Gujarat Giants Updated Squad After WPL 2026 Auction: Complete List of Newly Bought and Retained Players

WPL Auction: Gujarat Giants strengthened their squad for the 2026 Women’s Premier League (WPL) after the mega auction in New Delhi on November 27. Sophie Devine emerged as the most expensive buy for the franchise at Rs 2 crore. Georgia Wareham was acquired for Rs 1 crore. The team now has a full 18-member squad ahead of the new season.
GG Retained Players:
GG Players Bought at Auction:
Sophie Devine – Rs 2.00 crore
Georgia Wareham – Rs 1.00 crore
Renuka Singh Thakur – Rs 60 lakh
Bharti Fulmali – Rs 70 lakh
Titas Sadhu – Rs 30 lakh
Kashvee Gautam – Rs 65 lakh
Kanika Ahuja – Rs 30 lakh
Tanuja Kanwer – Rs 45 lakh
Anushka Sharma – Rs 45 lakh
Happy Kumari – Rs 10 lakh
Kim Garth – Rs 50 lakh
Yastika Bhatia – Rs 50 lakh
Shivani Singh – Rs 10 lakh
Danni Wyatt-Hodge – Rs 50 lakh
Rajeshwari Gayakwad – Rs 40 lakh
Ayushi Soni – Rs 30 lakh
GG WPL 2026 Squad:
Ashleigh Gardner, Beth Mooney, Sophie Devine, Renuka Singh Thakur, Bharti Fulmali, Titas Sadhu, Kashvee Gautam, Kanika Ahuja, Tanuja Kanwer, Georgia Wareham, Anushka Sharma, Happy Kumari, Kim Garth, Yastika Bhatia, Shivani Singh, Danni Wyatt-Hodge, Rajeshwari Gayakwad, Ayushi Soni