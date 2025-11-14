IND vs SA 1st Test Day 1: Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj Shine as South Africa Reduced to 154/8 at Tea

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: India’s bowlers put South Africa under pressure on the opening day of the first Test at Eden Gardens. After winning the toss, South Africa opted to bat and reached 57 without loss. Jasprit Bumrah then struck, dismissing openers Ryan Rickelton for 23 and Aiden Markram for 31. Left-arm spinner Kuldeep Yadav removed skipper Temba Bavuma for three.
Bumrah and Kuldeep added further wickets in the second session. Mohammed Siraj took two quick wickets to strengthen India’s grip on the innings. Just before tea, Axar Patel trapped Corbin Bosch lbw to leave South Africa at 154 for eight in 52 overs.
Tristan Stubbs was unbeaten on 15 at the break.
Scorecard at tea: South Africa 154/8 in 52 overs. Aiden Markram 31. Jasprit Bumrah 3/23, Kuldeep Yadav 2/36, Mohammed Siraj 2/47.
India vs South Africa 1st Test Playing XIs
India (Playing XI): Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Washington Sundar, Shubman Gill(c), Rishabh Pant(w), Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj
South Africa (Playing XI): Aiden Markram, Ryan Rickelton, Wiaan Mulder, Temba Bavuma(c), Tony de Zorzi, Tristan Stubbs, Kyle Verreynne(w), Simon Harmer, Marco Jansen, Corbin Bosch, Keshav Maharaj