India’s U19 Squad for Men’s U19 Asia Cup Announced; Ayush Mhatre Named Captain

India’s U19 Squad for ACC Men’s U19 Asia Cup Announced: The Board of Control for Cricket in India has announced a 15-member India U19 squad for the ACC Men’s U19 Asia Cup in Dubai. Ayush Mhatre will lead the team as captain. Vihaan Malhotra will serve as vice-captain. Teen prodigy Vaibhav Sooryavanshi will headline the batting lineup after a strong performance in the Emerging Asia Cup. The squad also features promising players like Abhigyan Kundu and Aaron George. Kishan Kumar Singh has been included, subject to fitness clearance. The board also named four standby players: Rahul Kumar, Hemchudeshan J, and B.K. Kishore and Aditya Rawat.
The tournament will be held from December 12 to 21. India has been placed in Group A. The team will open its campaign against a qualifier on December 12. The highly anticipated India vs Pakistan match is scheduled for December 14 at the ICC Academy. Group B features Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan and one qualifier. The final will be played on December 21.
India U19 squad for Asia Cup: Ayush Mhatre (C), Vaibhav Sooryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.
*Subject to fitness clearance.
Standby players: Rahul Kumar, Hemchudeshan J, B.K. Kishore, Aditya Rawat
India U19 Asia Cup Schedule
|No.
|Day
|Date
|Match
|Opponent
|Venue
|1
|Friday
|12th December
|1st One-Day
|Qualifier 1
|ICC Academy
|2
|Sunday
|14th December
|2nd One-Day
|Pakistan
|ICC Academy
|3
|Tuesday
|16th December
|3rd One-Day
|Qualifier 3
|The Sevens
|4
|Friday
|19th December
|1st Semi-final A1 vs B2
|-
|ICC Academy
|5
|Friday
|19th December
|2nd Semi-final B1 vs A2
|-
|The Sevens
|6
|Sunday
|21st December
|Final
|TBC
|TBC