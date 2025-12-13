IPL 2026 Auction: Full List of Retained and Released Players, Remaining Purse and Slots for All Teams

The IPL Auction 2026 will take place on 16 December 2025 in Abu Dhabi. As the mini auction approaches, teams are preparing for another round of competitive bidding to strengthen their squads ahead of the new season. Kolkata Knight Riders will enter the auction with the biggest purse of Rs 64.30 crore and 13 available slots. Mumbai Indians will have the smallest purse of Rs 2.75 crore and five slots. Chennai Super Kings made the biggest move by releasing Ravindra Jadeja and Sam Curran. Rajasthan Royals picked up both players during the trading window. CSK will go into the auction with Rs 43.40 crore and nine slots. Rajasthan Royals will have Rs 16.05 crore and nine slots.
Mumbai Indians
Players released: Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur
Players retained: Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks
Purse remaining: Rs 2.75 crore
Slots remaining: Five (including one overseas)
Chennai Super Kings
Players released: Ravindra Jadeja, Andre Siddarth, Deepak Hooda, Devon Conway, Rachin Ravindra, Matheesha Pathirana, Sam Curran, Kamlesh Nagarkoti, Rahul Tripathi, Shaikh Rasheed, Vansh Bedi, Vijay Shankar
Players retained: MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj
Purse remaining: Rs 43.40 crore
Slots remaining: Nine (including four overseas)
Royal Challengers Bengaluru
Players released: Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee
Players retained: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh
Purse remaining: Rs 16.40 crore
Slots remaining: Eight (including two overseas)
Kolkata Knight Riders
Players released: Andre Russell, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer
Players retained: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy
Purse remaining: Rs 64.30 crore
Slots remaining: Thirteen (including six overseas)
Sunrisers Hyderabad
Players released: Mohammed Shami, Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar
Players retained: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari
Purse remaining: Rs 25.50 crore
Slots remaining: Ten (including two overseas)
Punjab Kings
Players released: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey
Players retained: Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
Purse remaining: Rs 11.50 crore
Slots remaining: Four (including two overseas)
Delhi Capitals
Players released: Donovan Ferreira, Darshan Nalkande, Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Sediqullah Atal
Players retained: Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Mukesh Kumar
Purse remaining: Rs 21.80 crore
Slots remaining: Eight (including five overseas)
Rajasthan Royals
Players released: Sanju Samson, Nitish Rana, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga
Players retained: Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh
Purse remaining: Rs 16.05 crore
Slots remaining: Nine (including one overseas)
Gujarat Titans
Players released: Sherfane Rutherford, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Mahipal Lomror
Players retained: Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar
Purse remaining: Rs 12.90 crore
Slots remaining: Five (including four overseas)
Lucknow Super Giants
Players released: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur, Akash Deep, Shamar Joseph
Players retained: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
Purse remaining: Rs 22.95 crore
Slots remaining: Six (including four overseas)
Key Highlights – IPL Auction 2026
Date: 16 December 2025
Auction Type: Mini auction
Time: 2:30 pm IST
Venue: Etihad Arena, Abu Dhabi
Highest purse: Kolkata Knight Riders – Rs 64.3 crore
Lowest purse: Mumbai Indians – Rs 2.75 crore
Total players shortlisted: 350
Total slots available: 77
Overseas slots: 31
Squad Size
Right to Match (RTM)
Total Players Registered and Shortlisted
Registered: 1,355 (Indians: 1,062, Overseas: 293)
Shortlisted: 350 (Indians: 240, Overseas: 110)