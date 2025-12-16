IPL 2026 Auction: Full List of Sold, Unsold Players, Base Prices and Salaries

IPL 2026 Auction: The IPL 2026 auction produced several major talking points at the Etihad Arena in Abu Dhabi on ...

By Lokmat Times Desk | Updated: December 16, 2025 22:05 IST2025-12-16T22:03:47+5:302025-12-16T22:05:40+5:30

IPL 2026 Auction: Full List of Sold, Unsold Players, Base Prices and Salaries | IPL 2026 Auction: Full List of Sold, Unsold Players, Base Prices and Salaries

IPL 2026 Auction: Full List of Sold, Unsold Players, Base Prices and Salaries

Next

IPL 2026 Auction: The IPL 2026 auction produced several major talking points at the Etihad Arena in Abu Dhabi on Tuesday with big spending by franchises and record deals for both capped and uncapped players. Australian all-rounder Cameron Green emerged as the most expensive buy of the day after Kolkata Knight Riders secured him for Rs 25.20 crore following a fierce bidding battle with Chennai Super Kings. With the deal Green became the third most expensive player in IPL auction history and the costliest overseas player and all rounder ever sold at the auction.

Chennai Super Kings made headlines by backing young Indian talent in a big way. Uttar Pradesh all rounder Prashant Veer and Rajasthan wicketkeeper batter Kartik Sharma were both bought for Rs 14.20 crore. The duo became the joint most expensive uncapped players in IPL history and the highest priced Indian buys of the auction. Royal Challengers Bengaluru once again went head-to-head with KKR for Venkatesh Iyer. This time RCB succeeded by signing the Madhya Pradesh all-rounder for Rs 7 crore. Later in the day KKR returned to the table to pick Sri Lanka fast bowler Matheesha Pathirana for Rs 18 crore to bolster their death bowling.

The mini auction featured a total of 369 players with the 10 franchises filling 77 available slots. Several experienced names found buyers while a number of high profile players also went unsold. Among other notable signings David Miller joined Delhi Capitals while Jason Holder was picked by Gujarat Titans. Sunrisers Hyderabad signed Liam Livingstone and Mustafizur Rahman was bought by KKR. Chennai Super Kings added Rahul Chahar and Wanindu Hasaranga to their squad. Many players went unsold at the IPL auction, including Devon Conway, Jonny Bairstow, Daryl Mitchell, and Deepak Hooda, showing tough competition and limited spots.

Here is the complete list of sold and unsold players from the IPL 2026 auction:

Sold Player - Batter

Player NameBase Price (₹)Selling Price (₹)Team
David Miller2 crore2 croreDelhi Capitals
Cameron Green2 crore25.20 croreKolkata Knight Riders
Pathum Nissanka75 lakh4 croreDelhi Capitals
Rahul Tripathi75 lakh75 lakhKolkata Knight Riders
Danish Malewar30 lakh30 lakhMumbai Indians
Akshat Raghuwanshi30 lakh2.2 croreLucknow Super Giants
Sarfaraz Khan75 lakh75 lakhChennai Super Kings
Aman Rao30 lakh30 lakhRajasthan Royals
Sahil Parakh30 lakh30 lakhDelhi Capitals
Prithvi Shaw75 lakh75 lakhDelhi Capitals
Vihaan Malhotra30 lakh30 lakhRoyal Challengers Bengaluru

 

Sold Player - Bowlers

Player NameBase Price (₹)Selling Price (₹)Team
Jacob Duffy2 crore2 croreRoyal Challengers Bengaluru
Matheesha Pathirana2 crore18 croreKolkata Knight Riders
Anrich Nortje2 crore2 croreLucknow Super Giants
Ravi Bishnoi2 crore7.2 croreRajasthan Royals
Akeal Hosein2 crore2 croreChennai Super Kings
Ashok Sharma30 lakh90 lakhGujarat Titans
Kartik Tyagi30 lakh30 lakhKolkata Knight Riders
Naman Tiwari30 lakh1 croreLucknow Super Giants
Sushant Mishra30 lakh90 lakhRajasthan Royals
Yash Raj Punja30 lakh30 lakhRajasthan Royals
Prashant Solanki30 lakh30 lakhKolkata Knight Riders
Vignesh Puthur30 lakh30 lakhRajasthan Royals
Mustafizur Rahman2 crore9.2 croreKolkata Knight Riders
Sakib Hussain30 lakh30 lakhSunrisers Hyderabad
Mohammad Izhar30 lakh30 lakhMumbai Indians
Onkar Tarmale30 lakh30 lakhSunrisers Hyderabad
Amit Kumar30 lakh30 lakhSunrisers Hyderabad
Atharva Ankolekar30 lakh30 lakhMumbai Indians
Praful Hinge30 lakh30 lakhSunrisers Hyderabad
Akash Deep1 crore1 croreKolkata Knight Riders
Matt Henry2 crore2 croreChennai Super Kings
Shivam Mavi75 lakh75 lakhSunrisers Hyderabad
Rahul Chahar1 crore5.2 croreChennai Super Kings
Lungi Ngidi2 crore2 croreDelhi Capitals
Pravin Dubey30 lakh30 lakhPunjab Kings
Vishal Nishad30 lakh30 lakhPunjab Kings
Brijesh Sharma30 lakh30 lakhRajasthan Royals
Adam Milne2 crore2.4 croreRajasthan Royals
Kuldeep Sen75 lakh75 lakhRajasthan Royals
Prithvi Raj Yarra30 lakh30 lakhGujarat Titans
Luke Wood75 lakh75 lakhGujarat Titans
Kanishk Chouhan30 lakh30 lakhRoyal Challengers Bengaluru
Kyle Jamieson2 crore2 croreDelhi Capitals

 

Sold Player - All-Rounder 

Player NameBase Price (₹)Selling Price (₹)Team
Wanindu Hasaranga2 crore2 croreLucknow Super Giants
Venkatesh Iyer2 crore7 croreRoyal Challengers Bengaluru
Auqib Dar30 lakh8.4 croreDelhi Capitals
Prashant Veer30 lakh14.20 croreChennai Super Kings
Shivang Kumar30 lakh30 lakhSunrisers Hyderabad
Jason Holder2 crore7 croreGujarat Titans
Matthew Short1.5 crore1.5 croreChennai Super Kings
Satvik Deswal30 lakh30 lakhRoyal Challengers Bengaluru
Aman Khan30 lakh40 lakhChennai Super Kings
Mangesh Yadav30 lakh5.20 croreRoyal Challengers Bengaluru
Cooper Connolly2 crore3 crorePunjab Kings
Krains Fuletra30 lakh30 lakhSunrisers Hyderabad
Sarthak Ranjan30 lakh30 lakhKolkata Knight Riders
Daksh Kamra30 lakh30 lakhKolkata Knight Riders
Liam Livingstone2 crore13 croreSunrisers Hyderabad
Rachin Ravindra2 crore2 croreKolkata Knight Riders
Ben Dwarshuis1 crore4.4 crorePunjab Kings
Mayank Rawat30 lakh30 lakhMumbai Indians
Jack Edwards50 lakh3 croreSunrisers Hyderabad
Zak Foulkes75 lakh75 lakhChennai Super Kings
Vicky Ostwal30 lakh30 lakhRoyal Challengers Bengaluru

 

Sold Player - Wicketkeepers

Player NameBase Price (₹)Selling Price (₹)Team
Quinton de Kock1 crore1 croreMumbai Indians
Ben Duckett2 crore2 croreDelhi Capitals
Finn Allen2 crore2 croreKolkata Knight Riders
Kartik Sharma30 lakh14.20 croreChennai Super Kings
Mukul Choudhary30 lakh2.6 croreLucknow Super Giants
Tejasvi Singh30 lakh3 croreKolkata Knight Riders
Tim Seifert1.5 crore1.5 croreKolkata Knight Riders
Salil Arora30 lakh1.5 croreSunrisers Hyderabad
Ravi Singh30 lakh95 lakhRajasthan Royals
Jordan Cox75 lakh75 lakhRoyal Challengers Bengaluru
Josh Inglis2 crore8.6 croreLucknow Super Giants
Tom Banton2 crore2 croreGujarat Titans

 

Unsold Players - Batters

Player NameBase Price (₹)
Jake Fraser-McGurk2 crore
Devon Conway2 crore
Atharva Taide30 lakh
Anmolpreet Singh30 lakh
Abhinav Tejrana30 lakh
Abhinav Manohar30 lakh
Yash Dhull30 lakh
Arya Desai30 lakh
Sediqullah Atal75 lakh
Salman Nizar30 lakh
Dheeraj Kumar30 lakh
Chintal Gandhi30 lakh
Daniel Lategan30 lakh
Manan Vohra30 lakh
Swastik Chikara30 lakh

 

Unsold Players - Bowlers 

Player NameBase Price (₹)
Gerald Coetzee2 crore
Spencer Johnson1.5 crore
Fazalhaq Farooqi1 crore
Maheesh Theekshana2 crore
Mujeeb Ur Rahman2 crore
Raj Limbani30 lakh
Simarjeet Singh30 lakh
Akash Madhwal30 lakh
Wahidullah Zadran30 lakh
Shivam Shukla30 lakh
Karn Sharma50 lakh
Kartikeya Singh30 lakh
Chetan Sakariya75 lakh
Waqar Salamkheil1 crore
KM Asif40 lakh
Murugan Ashwin30 lakh
Tejas Baroka30 lakh
KC Cariappa30 lakh
Mohit Rathee30 lakh
Taskin Ahmed75 lakh
Richard Gleeson75 lakh
Alzarri Joseph2 crore
Riley Meredith1.5 crore
Jhye Richardson1.5 crore
Irfan Umair30 lakh
Mayank Dagar30 lakh
Jikku Bright30 lakh
Izaz Sawariya30 lakh
Money Grewal30 lakh
RS Ambrish30 lakh

 

Unsold Players - All-Rounder

Player NameBase Price (₹)
Gus Atkinson2 crore
Wiaan Mulder1 crore
Deepak Hooda75 lakh
Vijay Shankar30 lakh
Rajvardhan Hangargekar40 lakh
Mahipal Lomror50 lakh
Eden Tom30 lakh
Tanush Kotian30 lakh
Kamlesh Nagarkoti30 lakh
Sanvir Singh30 lakh
Sean Abbott2 crore
Michael Bracewell2 crore
Daryl Mitchell2 crore
Dasun Shanaka75 lakh
Dan Lawrence2 crore
Tanay Thyagarajan30 lakh
Nathan Smith75 lakh
Karan Lal30 lakh
Utkarsh Singh30 lakh
Ayush Vartak30 lakh
Manisankar Murasingh30 lakh
Macneil Noronha30 lakh
Siddharth Yadav30 lakh
Ritik Tada30 lakh
Chama Milind30 lakh
William Sutherland1 crore

 

Unsold Players - Wicketkeepers

Player NameBase Price (₹)
KS Bharat75 lakh
Rahmanullah Gurbaz1.5 crore
Jonny Bairstow1 crore
Jamie Smith2 crore
Ruchit Ahir30 lakh
Vansh Bedi30 lakh
Tushar Raheja30 lakh
Connor Esterhuizen30 lakh

 

Open in app
Tags :IPL 2026 AuctionChennai Super KingscskDelhi CapitalsDcGujarat TitansKolkata Knight RidersKKRLucknow Super Giants LSGMumbai IndiansMiPunjab kingsPbksRajasthan RoyalsRrRoyal Challengers BengaluruRCBSunrisers HyderabadSrhCricket NewsiplIPL 2026IPL AuctionIPL Auction NewsIPL 2026 Player AuctionCameron GreenPrithvi Shaw