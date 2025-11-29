Mumbai Indians WPL 2026 Full Schedule: Fixtures, Match Dates, Venues, MI vs RCB Clash, Timings and More

Mumbai Indians WPL 2026 Full Schedule: Mumbai Indians (MI) will start their Women’s Premier League title defence against Royal Challengers Bengaluru (RCB) at D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai on January 9, 2026. The 2026 season will run for 28 days across two venues, Navi Mumbai and Vadodara. The opening 11 matches, including two Saturday double-headers, will be held in Navi Mumbai. The tournament will then move to Vadodara’s Kotambi Stadium for the remaining 11 matches, concluding with the Eliminator on February 3 and the final on February 5, a Thursday.

Mumbai Indians full schedule

MatchDateVenue
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru (MI vs RSB)January 9Navi Mumbai
Mumbai Indians vs Delhi Capitals (MI vs DC)January 10Navi Mumbai
Mumbai Indians vs Gujarat Giants (MI vs GG)January 13Navi Mumbai
Mumbai Indians vs UP Warriorz (MI vs UPW)January 15Navi Mumbai
Mumbai Indians vs UP Warriorz (MI vs UPW)January 17Navi Mumbai
Mumbai Indians vs Delhi Capitals (MI vs DC)January 20Vadodara
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru (MI vs RCB)January 26Vadodara
Mumbai Indians vs Gujarat Giants (MI vs GG)January 30Vadodara

Full MI squad for WPL 2026: Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews, Amanjot Kaur, G. Kamalini, Amelia Kerr, Shabnim Ismail, Sanskriti Gupta, Sajana Sajeevan, Rahila Firdous, Nicola Carey, Poonam Khemnar, Triveni Vasistha, Nalla Reddy, Saika Ishaque, Milly Illingworth

 

