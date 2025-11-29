RCB WPL 2026 Schedule: Royal Challengers Bengaluru Full Match List, Fixtures, Dates, Venues and Timings

Royal Challengers Bengaluru WPL 2026 Full Schedule: Smriti Mandhana-led Royal Challengers Bengaluru (RCB) will begin its WPL 2026 campaign against Mumbai Indians (MI) at the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai on January 9, 2026. The tournament will be held across two venues, Navi Mumbai and Vadodara. Navi Mumbai will host the opening 11 matches, including two Saturday double-headers. The action then moves to Vadodara’s Kotambi Stadium for the remaining 11 games, including the Eliminator on February 3 and the final on Thursday, February 5, 2026.
Royal Challengers Bengaluru Full Schedule
|Match
|Date
|Venue
|Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
|January 9
|Navi Mumbai
|Royal Challengers Bengaluru vs UP Warriorz
|January 12
|Navi Mumbai
|Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Giants
|January 16
|Navi Mumbai
|Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
|January 17
|Navi Mumbai
|Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Giants
|January 19
|Vadodara
|Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
|January 24
|Vadodara
|Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
|January 26
|Vadodara
|Royal Challengers Bengaluru vs UP Warriorz
|January 29
|Vadodara
View this post on Instagram
Full RCB squad for WPL 2026: Smriti Mandhana, Richa Ghosh, Ellyse Perry, Shreyanka Patil, Georgia Voll, Nadine de Klerk, Radha Yadav, Lauren Bell, Linsey Smith, Prema Rawat, Arundhati Reddy, Pooja Vastrakar, Grace Harris, Gautami Naik, Prathyoosha Kumar, Dayalan Hemalatha