RCB WPL 2026 Schedule: Royal Challengers Bengaluru Full Match List, Fixtures, Dates, Venues and Timings

Royal Challengers Bengaluru WPL 2026 Full Schedule: Smriti Mandhana-led Royal Challengers Bengaluru (RCB) will begin its WPL 2026 campaign ...

By Lokmat Times Desk | Updated: November 29, 2025 13:41 IST2025-11-29T13:39:55+5:302025-11-29T13:41:08+5:30

RCB WPL 2026 Schedule: Royal Challengers Bengaluru Full Match List, Fixtures, Dates, Venues and Timings | RCB WPL 2026 Schedule: Royal Challengers Bengaluru Full Match List, Fixtures, Dates, Venues and Timings

RCB WPL 2026 Schedule: Royal Challengers Bengaluru Full Match List, Fixtures, Dates, Venues and Timings

Next

Royal Challengers Bengaluru WPL 2026 Full Schedule: Smriti Mandhana-led Royal Challengers Bengaluru (RCB) will begin its WPL 2026 campaign against Mumbai Indians (MI) at the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai on January 9, 2026. The tournament will be held across two venues, Navi Mumbai and Vadodara. Navi Mumbai will host the opening 11 matches, including two Saturday double-headers. The action then moves to Vadodara’s Kotambi Stadium for the remaining 11 games, including the Eliminator on February 3 and the final on Thursday, February 5, 2026.

Royal Challengers Bengaluru Full Schedule

MatchDateVenue
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai IndiansJanuary 9Navi Mumbai
Royal Challengers Bengaluru vs UP WarriorzJanuary 12Navi Mumbai
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat GiantsJanuary 16Navi Mumbai
Royal Challengers Bengaluru vs Delhi CapitalsJanuary 17Navi Mumbai
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat GiantsJanuary 19Vadodara
Royal Challengers Bengaluru vs Delhi CapitalsJanuary 24Vadodara
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai IndiansJanuary 26Vadodara
Royal Challengers Bengaluru vs UP WarriorzJanuary 29Vadodara

View this post on Instagram


Full RCB squad for WPL 2026: Smriti Mandhana, Richa Ghosh, Ellyse Perry, Shreyanka Patil, Georgia Voll, Nadine de Klerk, Radha Yadav, Lauren Bell, Linsey Smith, Prema Rawat, Arundhati Reddy, Pooja Vastrakar, Grace Harris, Gautami Naik, Prathyoosha Kumar, Dayalan Hemalatha

Open in app
Tags :Royal Challengers BengaluruWPL 2026WplRCBSmriti MandhanaWomens premier leagueCricket News