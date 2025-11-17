SL-A vs HK LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Sri Lanka A vs Hong Kong Asia Cup Rising Stars 2025 Match 7 in India

Sri Lanka National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming Details: Sri Lanka A won the toss and chose to bowl in their Group A match against Hong Kong in the ACC Men’s Asia Cup Rising Stars 2025 at the West End Park International Cricket Stadium in Doha on Monday, November 17, 2025. Sri Lanka ‘A’ and Hong Kong are in Group A alongside Afghanistan ‘A’ and Bangladesh ‘A’.
View this post on Instagram
Match: Sri Lanka A vs Hong Kong, ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2025
Date: Monday, November 17, 2025
Venue: West End Park International Cricket Stadium, Doha
Toss Time: 2.30 pm IST
Match Start: 3.00 pm IST
Live Telecast: Sony Sports Network
Live Streaming: Sony LIV app and website
Sri Lanka A vs Hong Kong Playing XIs
Sri Lanka A (Playing XI): Nishan Madushka(w), Vishen Halambage, Lasith Croospulle, Nuwanidu Fernando, Sahan Arachchige, Dunith Wellalage(c), Milan Priyanath Rathnayake, Ramesh Mendis, Garuka Sanketh, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew
Hong Kong (Playing XI): Zeeshan Ali(w), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Yasim Murtaza(c), Aizaz Khan, Shiv Mathur, Kinchit Shah, Nasrulla Rana, Ehsan Khan, Ateeq Iqbal