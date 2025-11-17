SL-A vs HK LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Sri Lanka A vs Hong Kong Asia Cup Rising Stars 2025 Match 7 in India

By Lokmat Times Desk | Updated: November 17, 2025 14:48 IST2025-11-17T14:40:39+5:302025-11-17T14:48:35+5:30

SL-A vs HK LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Sri Lanka A vs Hong Kong Asia Cup Rising Stars 2025 Match 7 in India

Sri Lanka National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming Details: Sri Lanka A won the toss and chose to bowl in their Group A match against Hong Kong in the ACC Men’s Asia Cup Rising Stars 2025 at the West End Park International Cricket Stadium in Doha on Monday, November 17, 2025. Sri Lanka ‘A’ and Hong Kong are in Group A alongside Afghanistan ‘A’ and Bangladesh ‘A’.

  • Match: Sri Lanka A vs Hong Kong, ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2025

  • Date: Monday, November 17, 2025

  • Venue: West End Park International Cricket Stadium, Doha

  • Toss Time: 2.30 pm IST

  • Match Start: 3.00 pm IST

  • Live Telecast: Sony Sports Network

  • Live Streaming: Sony LIV app and website

Sri Lanka A vs Hong Kong Playing XIs 

Sri Lanka A (Playing XI): Nishan Madushka(w), Vishen Halambage, Lasith Croospulle, Nuwanidu Fernando, Sahan Arachchige, Dunith Wellalage(c), Milan Priyanath Rathnayake, Ramesh Mendis, Garuka Sanketh, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew

Hong Kong (Playing XI): Zeeshan Ali(w), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Yasim Murtaza(c), Aizaz Khan, Shiv Mathur, Kinchit Shah, Nasrulla Rana, Ehsan Khan, Ateeq Iqbal

