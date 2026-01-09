SL vs PAK 2nd T20I LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch Sri Lanka vs Pakistan Match in India

Sri Lanka National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming: After a heavy six-wicket defeat in the opening match, Sri Lanka will look to bounce back when it faces Pakistan in the second T20I on Friday. In Wednesday’s first T20I, the hosts managed only 128 runs after being sent in to bat. Pakistan chased the target in just 17 overs, led by Sahibzada Farhan’s half-century. The second T20I will start at 7 p.m. IST at Rangiri Dambulla International Cricket Stadium The live telecast of the match is available on the Sony Sports Network. Fans can also stream the match live on the SonyLIV and FanCode apps and website.
Sri Lanka vs Pakistan 2nd T20I Live Streaming Info
- Match: Sri Lanka vs Pakistan, 2nd T20I
- Date: Friday, January 9, 2026
- Venue: Rangiri Dambulla International Stadium, Dambulla
- Live Streaming in India: Sony LIV, FanCode apps and website
- Telecast in India: Sony Sports Network
Squads:
Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Charith Asalanka, Dushmantha Chameera, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Dushan Hemantha, Janith Liyanage, Eshan Malinga, Traveen Mathew, Kamindu Mendis, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Pathum Nissanka, Matheesha Pathirana, Kusal Perera, Maheesh Theekshana, Nuwan Thushara, Dunith Wellalage.
Pakistan: Salman Agha (c), Abdul Samad, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq.