Sri Lanka Women Beat Bangladesh by 7 Runs in ICC Women’s World Cup 2025

Bangladesh suffered a narrow seven-run defeat against Sri Lanka in a thrilling Women's World Cup match on Monday. With ...

By Lokmat Times Desk | Updated: October 21, 2025 00:19 IST2025-10-20T23:20:21+5:302025-10-21T00:19:39+5:30

Bangladesh suffered a narrow seven-run defeat against Sri Lanka in a thrilling Women's World Cup match on Monday. With this loss, Bangladesh have been eliminated, while Sri Lanka remain in contention for a spot in the knockouts.

Sri Lanka set a target of 203, with Hasini Perera scoring 85, captain Chamari Athapaththu 46, and Nilakshika Silva 37. Bangladesh looked on course with half-centuries from skipper Nigar Sultana, who made 77, and Sharmin Akhter, who scored 64 before retiring hurt.

However, a late-order collapse left Bangladesh stranded at 195 for 9 in 50 overs. Chamari Athapaththu was the most successful bowler for Sri Lanka, taking four wickets for 42 runs, including three in the final over.

Scores:
Sri Lanka 202 all out in 48.4 overs (Hasini Perera 85, Chamari Athapaththu 46, Nilakshika Silva 37; Shorna Akter 3/27, Rabeya Khan 2/39)
Bangladesh 195 for 9 in 50 overs (Nigar Sultana 77, Sharmin Akhter 64 retired hurt; Chamari Athapaththu 4/42, Sugandika Kumari 2/38)

