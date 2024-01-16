69th Filmfare Awards Nominations: "Animal" and "12th Fail" Stand Out, Check Out Full List
By Lokmat English Desk | Published: January 16, 2024 11:24 AM2024-01-16T11:24:33+5:302024-01-16T11:31:28+5:30
The Filmfare Awards, known as one of the most prestigious events in the Bollywood industry, holds significant importance for ...
The Filmfare Awards, known as one of the most prestigious events in the Bollywood industry, holds significant importance for actors, as receiving this accolade is considered a noteworthy achievement. The upcoming 69th edition of this renowned award ceremony is set to commence soon, and the nominations for the 2023 films have been officially announced.
Ranbir Kapoor's film "Animal" has taken the lead in the nomination list with an impressive tally of 19 nods. Shah Rukh Khan, who experienced one of the most successful years in his career in 2023, secured two nominations in the competitive Best Actor category.
While the Filmfare Awards traditionally take place in Mumbai, this year's edition is set to unfold in the city of Gandhinagar in Gujarat. The star-studded event is scheduled for January 28.
Check the whole list-:
|Category
|Nominees
|BEST FILM
12th Fail
Animal
Jawan
OMG 2
Pathaan
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
|BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
Ranveer Singh - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Shah Rukh Khan - Dunki
Shah Rukh Khan - Jawan
Sunny Deol - Gadar 2
Vicky Kaushal - Sam Bahadur
|BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
Alia Bhatt - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Bhumi Pednekar - Thank You For Coming
Deepika Padukone - Pathaan
Kiara Advani - Satyaprem Ki Katha
Rani Mukerji - Mrs Chatterjee Vs Norway
Taapsee Pannu - Dunki
|BEST ACTOR CRITICS
Abhishek Bachchan - Ghoomer
Jaideep Ahlawat - Three Of Us
Manoj Bajpayee - Joram
Pankaj Tripathi - OMG 2
Rajkummar Rao - Bheed
Vicky Kaushal - Sam Bahadur
Vikrant Massey - 12th Fail
|BEST ACTRESS CRITICS
Deepti Naval - Goldfish
Fatima Sana Shaikh - Dhak Dhak
Rani Mukerji - Mrs Chatterjee Vs Norway
Saiyami Kher - Ghoomer
Shahana Goswami - Zwigato
Shefali Shah - Three Of Us
|BEST DIRECTOR
Amit Rai - OMG 2
Atlee - Jawan
Karan Johar - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Sandeep Reddy Vanga - Animal
Siddharth Anand - Pathaan
Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail
|BEST FILM CRITICS
12th Fail - Vidhu Vinod Chopra
Bheed - Anubhav Sinha
Faraaz - Hansal Mehta
Joram - Devashish Makhija
Sam Bahadur - Meghna Gulzar
Three Of Us - Avinash Arun Dhaware
Zwigato - Nandita Das
|BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
Aditya Rawal - Faraaz
Anil Kapoor - Animal
Bobby Deol - Animal
Emraan Hashmi - Tiger 3
Tota Roy Chowdhury - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Vicky Kaushal - Dunki
|BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
Jaya Bachchan - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Ratna Pathak Shah - Dhak Dhak
Shabana Azmi - Ghoomer
Shabana Azmi - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Triptii Dimri - Animal
Yami Gautam - OMG 2
BEST LYRICS
Amitabh Bhattacharya - Tere Vaaste - Zara Hatke Zara Bachke
Amitabh Bhattacharya - Tum Kya Mile - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Gulzar - Itni Si Baat - Sam Bahadur
Javed Akhtar - Nikle The Kabhi Hum Ghar Se - Dunki
Kumaar - Chaleya - Jawan
Siddharth-Garima - Satranga - Animal
Swanand Kirkire And IP Singh - Lutt Putt Gaya - Dunki
|BEST MUSIC ALBUM
Animal - Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshwardhan Rameshwar, Gurinder Seagal
Dunki - Pritam
Jawan - Anirudh Ravichander
Pathaan - Vishal and Shekhar
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani - Pritam
Tu Jhoothi Main Makkaar - Pritam
Zara Hatke Zara Bachke - Sachin-Jigar
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
Arijit Singh - Lutt Putt Gaya - Dunki
Arijit Singh - Satranga - Animal
Bhupinder Babbal - Arjan Vailly - Animal
Shahid Mallya - Kudmayi - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Sonu Nigam - Nikle The Kabhi Hum Ghar Se - Dunki
Varun Jain, Sachin- Jigar, Shadab Faridi, Altamash Faridi - Tere Waaste Falak - Zara Hatke Zara Bachke
|BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
Deepthi Suresh - Aararaari Raaro - Jawan
Jonita Gandhi - Hey Fikar - 8 AM Metro
Shilpa Rao - Besharam Rang - Pathaan
Shilpa Rao - Chaleya - Jawan
Shreya Ghoshal - Tum Kya Mile - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Shreya Ghoshal - Ve Kamleya - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
|BEST STORY
Amit Rai - OMG 2
Anubhav Sinha - Bheed
Atlee - Jawan
Devashish Makhija - Joram
Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Karan Shrikant Sharma - Satyaprem Ki Katha
Parijat Joshi and Tarun Dudeja - Dhak Dhak
Siddharth Anand - Pathaan
|BEST SCREENPLAY
Amit Rai - OMG 2
Ishita Moitra, Shashank Khaitan and Sumit Roy - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Omkar Achyut Barve, Arpita Chatterjee and Avinash Arun Dhaware - Three Of Us
Sandeep Reddy Vanga, Pranay Reddy Vanga and Suresh Bandaru - Animal
Shridhar Raghavan - Pathaan
Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail
|BEST DIALOGUE
Abbas Tyrewala - Pathaan
Amit Rai - OMG 2
Ishita Moitra - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Sumit Arora - Jawan
Varun Grover & Shoaib Zulfi Nazeer - Three Of Us
Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail
|BEST BACKGROUND SCORE
Alokananda Dasgupta - Three Of Us
Harshavardhan Rameshwar - Animal
Karel Antonin - Afwaah
Ketan Sodha - Sam Bahadur
Sanchit Balhara, Ankit Balhara - Pathaan
Shantanu Moitra - 12th Fail
Tapas Relia - Goldfish
|BEST CINEMATOGRAPHY
Amit Roy - Animal
Avinash Arun Dhaware ISC - Three Of Us
GK Vishnu - Jawan
Manush Nandan ISC - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Pratham Mehta - Faraaz
Rangarajan Ramabadran - 12th Fail
Satchith Paulose - Pathaan
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