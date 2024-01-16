69th Filmfare Awards Nominations: "Animal" and "12th Fail" Stand Out, Check Out Full List

By Lokmat English Desk | Published: January 16, 2024 11:24 AM2024-01-16T11:24:33+5:302024-01-16T11:31:28+5:30

The Filmfare Awards, known as one of the most prestigious events in the Bollywood industry, holds significant importance for ...

69th Filmfare Awards Nominations: "Animal" and "12th Fail" Stand Out, Check Out Full List | 69th Filmfare Awards Nominations: "Animal" and "12th Fail" Stand Out, Check Out Full List

69th Filmfare Awards Nominations: "Animal" and "12th Fail" Stand Out, Check Out Full List


The Filmfare Awards, known as one of the most prestigious events in the Bollywood industry, holds significant importance for actors, as receiving this accolade is considered a noteworthy achievement. The upcoming 69th edition of this renowned award ceremony is set to commence soon, and the nominations for the 2023 films have been officially announced.

Ranbir Kapoor's film "Animal" has taken the lead in the nomination list with an impressive tally of 19 nods. Shah Rukh Khan, who experienced one of the most successful years in his career in 2023, secured two nominations in the competitive Best Actor category.

While the Filmfare Awards traditionally take place in Mumbai, this year's edition is set to unfold in the city of Gandhinagar in Gujarat. The star-studded event is scheduled for January 28.

Check the whole list-:

Category Nominees 
BEST FILM

12th Fail

Animal

Jawan

OMG 2

Pathaan

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)

Ranveer Singh - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Shah Rukh Khan - Dunki

Shah Rukh Khan - Jawan

Sunny Deol - Gadar 2

Vicky Kaushal - Sam Bahadur

BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)

Alia Bhatt - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Bhumi Pednekar - Thank You For Coming

Deepika Padukone - Pathaan

Kiara Advani - Satyaprem Ki Katha

Rani Mukerji - Mrs Chatterjee Vs Norway

Taapsee Pannu - Dunki

BEST ACTOR CRITICS

Abhishek Bachchan - Ghoomer

Jaideep Ahlawat - Three Of Us

Manoj Bajpayee - Joram

Pankaj Tripathi - OMG 2

Rajkummar Rao - Bheed

Vicky Kaushal - Sam Bahadur

Vikrant Massey - 12th Fail

BEST ACTRESS CRITICS

Deepti Naval - Goldfish

Fatima Sana Shaikh - Dhak Dhak

Rani Mukerji - Mrs Chatterjee Vs Norway

Saiyami Kher - Ghoomer

Shahana Goswami - Zwigato

Shefali Shah - Three Of Us

BEST DIRECTOR

Amit Rai - OMG 2

Atlee - Jawan

Karan Johar - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Sandeep Reddy Vanga - Animal

Siddharth Anand - Pathaan

Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail

BEST FILM CRITICS

12th Fail - Vidhu Vinod Chopra

Bheed - Anubhav Sinha

Faraaz - Hansal Mehta

Joram - Devashish Makhija

Sam Bahadur - Meghna Gulzar

Three Of Us - Avinash Arun Dhaware

Zwigato - Nandita Das

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)

Aditya Rawal - Faraaz

Anil Kapoor - Animal

Bobby Deol - Animal

Emraan Hashmi - Tiger 3

Tota Roy Chowdhury - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Vicky Kaushal - Dunki

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)

Jaya Bachchan - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Ratna Pathak Shah - Dhak Dhak

Shabana Azmi - Ghoomer

Shabana Azmi - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Triptii Dimri - Animal

Yami Gautam - OMG 2
 


BEST LYRICS

Amitabh Bhattacharya - Tere Vaaste - Zara Hatke Zara Bachke

Amitabh Bhattacharya - Tum Kya Mile - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Gulzar - Itni Si Baat - Sam Bahadur

Javed Akhtar - Nikle The Kabhi Hum Ghar Se - Dunki

Kumaar - Chaleya - Jawan

Siddharth-Garima - Satranga - Animal

Swanand Kirkire And IP Singh - Lutt Putt Gaya - Dunki
 

BEST MUSIC ALBUM

Animal - Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshwardhan Rameshwar, Gurinder Seagal 

Dunki - Pritam 

Jawan - Anirudh Ravichander

Pathaan - Vishal and Shekhar

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani - Pritam

Tu Jhoothi Main Makkaar - Pritam

Zara Hatke Zara Bachke - Sachin-Jigar
 


BEST PLAYBACK SINGER (MALE)

Arijit Singh - Lutt Putt Gaya - Dunki

Arijit Singh - Satranga - Animal

Bhupinder Babbal - Arjan Vailly - Animal

Shahid Mallya - Kudmayi - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Sonu Nigam - Nikle The Kabhi Hum Ghar Se - Dunki

Varun Jain, Sachin- Jigar, Shadab Faridi, Altamash Faridi - Tere Waaste Falak - Zara Hatke Zara Bachke

BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)

Deepthi Suresh - Aararaari Raaro - Jawan

Jonita Gandhi - Hey Fikar - 8 AM Metro

Shilpa Rao - Besharam Rang - Pathaan

Shilpa Rao - Chaleya - Jawan

Shreya Ghoshal - Tum Kya Mile - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Shreya Ghoshal - Ve Kamleya - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
 

BEST STORY

Amit Rai - OMG 2

Anubhav Sinha - Bheed

Atlee - Jawan

Devashish Makhija - Joram

Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Karan Shrikant Sharma - Satyaprem Ki Katha

Parijat Joshi and Tarun Dudeja - Dhak Dhak

Siddharth Anand - Pathaan

BEST SCREENPLAY

Amit Rai - OMG 2

Ishita Moitra, Shashank Khaitan and Sumit Roy - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Omkar Achyut Barve, Arpita Chatterjee and Avinash Arun Dhaware - Three Of Us

Sandeep Reddy Vanga, Pranay Reddy Vanga and Suresh Bandaru - Animal

Shridhar Raghavan - Pathaan

Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail
 

BEST DIALOGUE

Abbas Tyrewala - Pathaan

Amit Rai - OMG 2

Ishita Moitra - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Sumit Arora - Jawan

Varun Grover & Shoaib Zulfi Nazeer - Three Of Us

Vidhu Vinod Chopra - 12th Fail

BEST BACKGROUND SCORE

Alokananda Dasgupta - Three Of Us

Harshavardhan Rameshwar - Animal

Karel Antonin - Afwaah

Ketan Sodha - Sam Bahadur

Sanchit Balhara, Ankit Balhara - Pathaan

Shantanu Moitra - 12th Fail

Tapas Relia - Goldfish

BEST CINEMATOGRAPHY

Amit Roy - Animal

Avinash Arun Dhaware ISC - Three Of Us

GK Vishnu - Jawan

Manush Nandan ISC - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Pratham Mehta - Faraaz

Rangarajan Ramabadran - 12th Fail

Satchith Paulose - Pathaan

  

 

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