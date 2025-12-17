Mumbai Local Train Update: Automatic Doors Planned for 238 Trains, More Stops to Boost Palghar–Boisar Connectivity

By Lokmat Times Desk | Updated: December 17, 2025 18:39 IST2025-12-17T18:39:19+5:302025-12-17T18:39:19+5:30

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw told the Lok Sabha that extensive capacity augmentation projects are being implemented to reinforce ...

Mumbai Local Train Update: Automatic Doors Planned for 238 Trains, More Stops to Boost Palghar–Boisar Connectivity | Mumbai Local Train Update: Automatic Doors Planned for 238 Trains, More Stops to Boost Palghar–Boisar Connectivity

Mumbai Local Train Update: Automatic Doors Planned for 238 Trains, More Stops to Boost Palghar–Boisar Connectivity

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw told the Lok Sabha that extensive capacity augmentation projects are being implemented to reinforce Mumbai’s suburban railway network. The initiatives focus on expanding infrastructure, upgrading safety systems and improving passenger facilities to reduce crowding on one of the busiest local train corridors globally. A major safety-related step includes the ongoing procurement of automatic door mechanisms for 238 new suburban rakes. These modern systems are expected to curb accidental falls, enhance commuter security and bring Mumbai’s local trains closer to international safety standards while ensuring smoother and more reliable daily travel for millions of passengers.

To strengthen rail connectivity for the Palghar district, Indian Railways has added new stoppages at Palghar and nearby Safale stations in recent months. The Bandra (T)–Bhuj Kutch Express has been halting at Palghar since May 17, 2025, followed by the Sri Ganganagar–Dadar Express from May 18, 2025. Additionally, the Bandra (T)–Ahmedabad Lok Shakti Express received a Safale halt from September 4, 2025. Official figures show Palghar is now served by 104 trains, while Boisar has 99 services, covering Mail, Express, Passenger and suburban operations.

Trains Serving Palghar

SNTrain No.Name of Train
112471/12472Bandra (T) – SMVD Katra Swaraj Express
212489/12490Sri Ganganagar – Dadar Express
312901Dadar – Ahmedabad Gujarat Mail Express
412921/12922Mumbai Central – Surat Flying Rani Express
512979/12980Bandra (T) – Jaipur Express
612995/12996Bandra (T) – Ajmer Express
714707/14708Hanumangarh – Dadar Ranakpur Express
816209/16210Ajmer – Mysuru Express
919001/19002Virar – Surat Express
1019003/19004Dadar – Bhusaval Khandesh Express
1119015/19016Dadar – Porbandar Saurashtra Express
1219019/19020Bandra (T) – Haridwar Dehradun Express
1319101/19102Virar – Bharuch/Surat Express
1419217/19218Bandra (T) – Veraval Saurashtra Janta Express
1519417/19418Borivali – Vatva/Ahmedabad Express
1619425/19426Borivali – Nandurbar Express
1720483/20484Bhagat Ki Kothi – Dadar Express
1820909/20910Kochuveli – Porbandar Express
1922659/22660Kochuveli – Yog Nagari Rishikesh SF Express
2022919/22920Chennai Central – Ahmedabad Humsafar Express
2122927/22928Bandra (T) – Ahmedabad Lok Shakti Express
2222945/22946Mumbai Central – Okha Saurashtra Mail
2322954Ahmedabad – Mumbai Central Gujarat Express
2422955/22956Bandra (T) – Bhuj Kutch Express
2559023/59024Mumbai Central – Valsad Passenger
2659039/59040Virar – Valsad/Vapi – Mumbai Central Passenger
2759045/59046Mumbai Central – Vapi/Valsad – Virar Passenger
2861001/61002Boisar – Vasai Road – Dombivli MEMU
2969139/69140Borivali – Valsad/Surat – Virar MEMU
3069143/69144Virar – Sanjan MEMU
3169161/69164Panvel – Dahanu Road MEMU
3269173/69174Virar – Dahanu Road – Borivali MEMU
3393001/93002Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
3493003/93004Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
3593005/93006Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
3693007/93008Churchgate – Dahanu Road Suburban
3793009/93010Churchgate – Dahanu Road – Borivali Suburban
3893011/93012Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
3993013/93014Virar – Dahanu Road Suburban
4093015/93016Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
4193017/93018Borivali – Dahanu Road – Virar Suburban
4293019/93020Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
4393021/93022Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4493023/93024Virar – Dahanu Road Suburban
4593025/93026Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4693027/93028Virar – Dahanu Road – Dadar Suburban
4793029/93030Virar – Dahanu Road Suburban
4893031/93032Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
4993033/93034Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
5093035/93036Dadar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
5193037/93038Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
5293039/93040Virar – Dahanu Road Suburban
5393041/93042Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban

Trains Serving Boisar

SNTrain No.Train Name
112935/12936Bandra (T) – Surat Express
216311/16312Shri Ganganagar – Kochuveli Express
316333/16334Veraval – Thiruvananthapuram Central Express
416335/16336Gandhidham – Nagercoil Express
516337/16338Okha – Ernakulam Express
616587/16588Yesvantpur – Bikaner Express
719001/19002Virar – Surat Express
819015/19016Dadar – Porbandar Saurashtra Express
919037/19038Bandra (T) – Barauni Avadh Express
1019101/19102Virar – Bharuch/Surat Express
1119417/19418Borivali – Vatva/Ahmedabad Express
1219425/19426Borivali – Nandurbar Express
1319577/19578Tirunelveli – Jamnagar Express
1420921/20922Bandra (T) – Lucknow Express
1520931/20932Kochuveli – Indore Express
1620953/20954Chennai Central – Ahmedabad Express
1720967/20968Secunderabad – Porbandar Express
1822193/22194Daund – Gwalior Express
1922917/22918Bandra (T) – Haridwar Express
2022927Ahmedabad – Bandra (T) Lok Shakti Express
2122953/22954Mumbai Central – Ahmedabad Gujarat Express
2259023/59024Mumbai Central – Valsad Passenger
2359039/59040Virar – Valsad/Vapi – Mumbai Central Passenger
2459045/59046Mumbai Central – Vapi/Valsad – Virar Passenger
2561001/61002Boisar – Vasai Road/Dombivli MEMU
2669139/69140Borivali – Valsad/Surat – Virar MEMU
2769143/69144Virar – Sanjan MEMU
2869161/69164Panvel – Dahanu Road MEMU
2969173/69174Virar – Dahanu Road – Borivali MEMU
3093001/93002Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
3193003/93004Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
3293005/93006Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
3393007/93008Churchgate – Dahanu Road Suburban
3493009/93010Churchgate – Dahanu Road – Borivali Suburban
3593011/93012Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
3693013/93014Virar – Dahanu Road Suburban
3793015/93016Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
3893017/93018Borivali – Dahanu Road – Virar Suburban
3993019/93020Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
4093021/93022Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4193023/93024Virar – Dahanu Road Suburban
4293025/93026Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4393027/93028Virar – Dahanu Road – Dadar Suburban
4493029/93030Virar – Dahanu Road Suburban
4593031/93032Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
4693033/93034Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4793035/93036Dadar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4893037/93038Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
4993039/93040Virar – Dahanu Road Suburban
5093041/93042Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
Open in app
Tags :Mumbai Local Train UpdateMumbai Local TrainsPalgharBoisarMumbai NewsMaharashtra NewsLok Sabha