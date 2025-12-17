Mumbai Local Train Update: Automatic Doors Planned for 238 Trains, More Stops to Boost Palghar–Boisar Connectivity
By Lokmat Times Desk | Updated: December 17, 2025 18:39 IST2025-12-17T18:39:19+5:302025-12-17T18:39:19+5:30
Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw told the Lok Sabha that extensive capacity augmentation projects are being implemented to reinforce Mumbai’s suburban railway network. The initiatives focus on expanding infrastructure, upgrading safety systems and improving passenger facilities to reduce crowding on one of the busiest local train corridors globally. A major safety-related step includes the ongoing procurement of automatic door mechanisms for 238 new suburban rakes. These modern systems are expected to curb accidental falls, enhance commuter security and bring Mumbai’s local trains closer to international safety standards while ensuring smoother and more reliable daily travel for millions of passengers.
To strengthen rail connectivity for the Palghar district, Indian Railways has added new stoppages at Palghar and nearby Safale stations in recent months. The Bandra (T)–Bhuj Kutch Express has been halting at Palghar since May 17, 2025, followed by the Sri Ganganagar–Dadar Express from May 18, 2025. Additionally, the Bandra (T)–Ahmedabad Lok Shakti Express received a Safale halt from September 4, 2025. Official figures show Palghar is now served by 104 trains, while Boisar has 99 services, covering Mail, Express, Passenger and suburban operations.
Trains Serving Palghar
|SN
|Train No.
|Name of Train
|1
|12471/12472
|Bandra (T) – SMVD Katra Swaraj Express
|2
|12489/12490
|Sri Ganganagar – Dadar Express
|3
|12901
|Dadar – Ahmedabad Gujarat Mail Express
|4
|12921/12922
|Mumbai Central – Surat Flying Rani Express
|5
|12979/12980
|Bandra (T) – Jaipur Express
|6
|12995/12996
|Bandra (T) – Ajmer Express
|7
|14707/14708
|Hanumangarh – Dadar Ranakpur Express
|8
|16209/16210
|Ajmer – Mysuru Express
|9
|19001/19002
|Virar – Surat Express
|10
|19003/19004
|Dadar – Bhusaval Khandesh Express
|11
|19015/19016
|Dadar – Porbandar Saurashtra Express
|12
|19019/19020
|Bandra (T) – Haridwar Dehradun Express
|13
|19101/19102
|Virar – Bharuch/Surat Express
|14
|19217/19218
|Bandra (T) – Veraval Saurashtra Janta Express
|15
|19417/19418
|Borivali – Vatva/Ahmedabad Express
|16
|19425/19426
|Borivali – Nandurbar Express
|17
|20483/20484
|Bhagat Ki Kothi – Dadar Express
|18
|20909/20910
|Kochuveli – Porbandar Express
|19
|22659/22660
|Kochuveli – Yog Nagari Rishikesh SF Express
|20
|22919/22920
|Chennai Central – Ahmedabad Humsafar Express
|21
|22927/22928
|Bandra (T) – Ahmedabad Lok Shakti Express
|22
|22945/22946
|Mumbai Central – Okha Saurashtra Mail
|23
|22954
|Ahmedabad – Mumbai Central Gujarat Express
|24
|22955/22956
|Bandra (T) – Bhuj Kutch Express
|25
|59023/59024
|Mumbai Central – Valsad Passenger
|26
|59039/59040
|Virar – Valsad/Vapi – Mumbai Central Passenger
|27
|59045/59046
|Mumbai Central – Vapi/Valsad – Virar Passenger
|28
|61001/61002
|Boisar – Vasai Road – Dombivli MEMU
|29
|69139/69140
|Borivali – Valsad/Surat – Virar MEMU
|30
|69143/69144
|Virar – Sanjan MEMU
|31
|69161/69164
|Panvel – Dahanu Road MEMU
|32
|69173/69174
|Virar – Dahanu Road – Borivali MEMU
|33
|93001/93002
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|34
|93003/93004
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|35
|93005/93006
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|36
|93007/93008
|Churchgate – Dahanu Road Suburban
|37
|93009/93010
|Churchgate – Dahanu Road – Borivali Suburban
|38
|93011/93012
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|39
|93013/93014
|Virar – Dahanu Road Suburban
|40
|93015/93016
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|41
|93017/93018
|Borivali – Dahanu Road – Virar Suburban
|42
|93019/93020
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|43
|93021/93022
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|44
|93023/93024
|Virar – Dahanu Road Suburban
|45
|93025/93026
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|46
|93027/93028
|Virar – Dahanu Road – Dadar Suburban
|47
|93029/93030
|Virar – Dahanu Road Suburban
|48
|93031/93032
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|49
|93033/93034
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|50
|93035/93036
|Dadar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|51
|93037/93038
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|52
|93039/93040
|Virar – Dahanu Road Suburban
|53
|93041/93042
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
Trains Serving Boisar
|SN
|Train No.
|Train Name
|1
|12935/12936
|Bandra (T) – Surat Express
|2
|16311/16312
|Shri Ganganagar – Kochuveli Express
|3
|16333/16334
|Veraval – Thiruvananthapuram Central Express
|4
|16335/16336
|Gandhidham – Nagercoil Express
|5
|16337/16338
|Okha – Ernakulam Express
|6
|16587/16588
|Yesvantpur – Bikaner Express
|7
|19001/19002
|Virar – Surat Express
|8
|19015/19016
|Dadar – Porbandar Saurashtra Express
|9
|19037/19038
|Bandra (T) – Barauni Avadh Express
|10
|19101/19102
|Virar – Bharuch/Surat Express
|11
|19417/19418
|Borivali – Vatva/Ahmedabad Express
|12
|19425/19426
|Borivali – Nandurbar Express
|13
|19577/19578
|Tirunelveli – Jamnagar Express
|14
|20921/20922
|Bandra (T) – Lucknow Express
|15
|20931/20932
|Kochuveli – Indore Express
|16
|20953/20954
|Chennai Central – Ahmedabad Express
|17
|20967/20968
|Secunderabad – Porbandar Express
|18
|22193/22194
|Daund – Gwalior Express
|19
|22917/22918
|Bandra (T) – Haridwar Express
|20
|22927
|Ahmedabad – Bandra (T) Lok Shakti Express
|21
|22953/22954
|Mumbai Central – Ahmedabad Gujarat Express
|22
|59023/59024
|Mumbai Central – Valsad Passenger
|23
|59039/59040
|Virar – Valsad/Vapi – Mumbai Central Passenger
|24
|59045/59046
|Mumbai Central – Vapi/Valsad – Virar Passenger
|25
|61001/61002
|Boisar – Vasai Road/Dombivli MEMU
|26
|69139/69140
|Borivali – Valsad/Surat – Virar MEMU
|27
|69143/69144
|Virar – Sanjan MEMU
|28
|69161/69164
|Panvel – Dahanu Road MEMU
|29
|69173/69174
|Virar – Dahanu Road – Borivali MEMU
|30
|93001/93002
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|31
|93003/93004
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|32
|93005/93006
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|33
|93007/93008
|Churchgate – Dahanu Road Suburban
|34
|93009/93010
|Churchgate – Dahanu Road – Borivali Suburban
|35
|93011/93012
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|36
|93013/93014
|Virar – Dahanu Road Suburban
|37
|93015/93016
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|38
|93017/93018
|Borivali – Dahanu Road – Virar Suburban
|39
|93019/93020
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|40
|93021/93022
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|41
|93023/93024
|Virar – Dahanu Road Suburban
|42
|93025/93026
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|43
|93027/93028
|Virar – Dahanu Road – Dadar Suburban
|44
|93029/93030
|Virar – Dahanu Road Suburban
|45
|93031/93032
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban
|46
|93033/93034
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|47
|93035/93036
|Dadar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|48
|93037/93038
|Virar – Dahanu Road – Churchgate Suburban
|49
|93039/93040
|Virar – Dahanu Road Suburban
|50
|93041/93042
|Churchgate – Dahanu Road – Virar Suburban