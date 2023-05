Amrya, Ojas, Nehal, Kripi in U-19 finals

In the Under-19 boys semis, Ameya Naktode pipped Chunharmeet Sokhi 23-25, 21-13 21-12 in three games whereas Ojas Gedam got the better of Pranay Gadewar 21-6, 21-10.,

Important results

U-19 boys semis: Ameya Naktode bt Chunharmeet Sokhi 23-25, 21-13 21-12 ; Ojas Gedam bt Pranay Gadewar 21-6, 21-10

U-19 girls semis: Nehal Gosavi bt Ridheema Sarpate 21-12, 21-11; Kripi Sajwa bt Nishika Gokhe 21-12 ,21-19 .

Men's singles QF: Gaurav Rege bt Rutva Sajwan 15-7, 8-15, 15-11 ; Ojas Gedam bt Shashank Kulal 16-14,15-10; Asit Desai bt Chunharmeet Sokhi 10-15, 15-12,15-11 ; Nabeel Ahmed bt Pranay Gadewar15-12.15-9 .

Women's singles QF: Nehal Gosavi bt Aditi Tadas 15-6, 15-8; Kripi Sajwan bt Kunjal Mandlik 15-7, 17-15; Ridheema Sarpate bt Sai Jais17-15,15-2; Pinak Rokde bt Vaidehi Gokhe15-7,15-7 .

Men's doubles QF: Manan Goenka and Sourabh Kerhalkar bt Animesh Ghate and Zoeb Dhamani , 15-8,15-10; Gaurav Mithe and Gaurav Rege bt Aashish Rajput and Arjun Mudaliar 15-10,15-10 ; Hriday Deshmukh and Nabeel Ahmed bt Nikhil Sakhare and Piyush Makhe 15-7 ,15-12 ; Devesh Jena and Shashank Kulal bt Ajay Dayal and Pranav Lokhande 15-6, 16-14 .