Good response to 'Run for Eye' marathon
By Lokmat English Desk | Published: December 8, 2022 12:16 AM 2022-12-08T00:16:14+5:30 2022-12-08T00:16:14+5:30
RESULTS (TOP FIVE) 10km boys (18-39): Nagraj Khursane, Sandesh Shebe, Gaurav Khodatkar, Dipak Sonwane, Rakesh Bhandarkar. 10km girls: Prachi ...
RESULTS (TOP FIVE)
10km boys (18-39): Nagraj Khursane, Sandesh Shebe, Gaurav Khodatkar, Dipak Sonwane, Rakesh Bhandarkar.
10km girls: Prachi Godbole, Akansha Selarshi, Pranali Borkar, Manisha Wadde, Priyenka Wachami.
10km men (40-50): Jaipal Bhoyar, Pramod Urkude, Swapnil Bankar, Sani Adwani,
Murtuja Kagajwala.
10km men (50 ): Ghansham Padamgirwar, Narendra Lambkane, Dhananjay Shukla. 10km women (50 ): Poornima Satyanarayanan
5km boys (16-18): Bhavesh Khandar, Abhijeet Bodhile, Gandharv Dhawade, Dipak Gupta, Pranay Mahule.
5km girls: Mitali Bhoyar, Rita Tarare, Punam Nikhare, Trupti Patle, Kashish Bhagat.
3km boys: Sashank Shahare, Kaushik Chaudhari, Nihant Tekam, Mohit Marskolhe, Lalit NimbarOpen in app