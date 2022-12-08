Good response to 'Run for Eye' marathon

By Lokmat English Desk | Published: December 8, 2022 12:16 AM 2022-12-08T00:16:14+5:30 2022-12-08T00:16:14+5:30

RESULTS (TOP FIVE) 10km boys (18-39): Nagraj Khursane, Sandesh Shebe, Gaurav Khodatkar, Dipak Sonwane, Rakesh Bhandarkar. 10km girls: Prachi ...

Good response to 'Run for Eye' marathon | Good response to 'Run for Eye' marathon

Good response to 'Run for Eye' marathon

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RESULTS (TOP FIVE)

10km boys (18-39): Nagraj Khursane, Sandesh Shebe, Gaurav Khodatkar, Dipak Sonwane, Rakesh Bhandarkar.

10km girls: Prachi Godbole, Akansha Selarshi, Pranali Borkar, Manisha Wadde, Priyenka Wachami.

10km men (40-50): Jaipal Bhoyar, Pramod Urkude, Swapnil Bankar, Sani Adwani,

Murtuja Kagajwala.

10km men (50 ): Ghansham Padamgirwar, Narendra Lambkane, Dhananjay Shukla. 10km women (50 ): Poornima Satyanarayanan

5km boys (16-18): Bhavesh Khandar, Abhijeet Bodhile, Gandharv Dhawade, Dipak Gupta, Pranay Mahule.

5km girls: Mitali Bhoyar, Rita Tarare, Punam Nikhare, Trupti Patle, Kashish Bhagat.

3km boys: Sashank Shahare, Kaushik Chaudhari, Nihant Tekam, Mohit Marskolhe, Lalit Nimbar

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Tags : Poornima satyanarayanan Poornima satyanarayanan Sandesh shebe Gaurav khodatkar