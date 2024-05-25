Good response to skating contest

By Lokmat English Desk | Published: May 25, 2024 08:35 PM2024-05-25T20:35:02+5:302024-05-25T20:35:02+5:30

Medal winners Gold: Riyaan Khoriya, Anant Chokhani, Geetank Sinha, Agastya Bajaj, Aaradhya Zanzad, Ishan Tiwari, Vivan Agrawal, Ojaswi Bhimgade, ...

Good response to skating contest | Good response to skating contest

Good response to skating contest

Medal winners

Gold: Riyaan Khoriya, Anant Chokhani, Geetank Sinha, Agastya Bajaj, Aaradhya Zanzad, Ishan Tiwari, Vivan Agrawal, Ojaswi Bhimgade, Bhavika Bijwe, Sarthak Pandey aren Simon, Arick Simon, Keva Jibhankar, Umang Nitnaware, Divyansh Dule, Lohitesh Dule, Masavi Jh, Amiksh Kumar, Aarya Agrawal, Veer Vakil, Tushar Chagle, Sahaj Pincha, Shreyas Agnihotri, Vyom Siriya, Invaaya Siriya, Veer Rawat, Jatin Tambhaware, Anij Galhod, Avyan Wadettiwar, SanishYadav, Krishna Agrawal

Silver: Purvansh Gokhe, Vighnesh Rraut, Rushabh Kasturiwale, Vedansh Gajbhiye, Manvay Watane, Shorya Rawat, RaunakKirpade, Madhav Rawat and Rudra Kamdi.

Bronze:Aarav Naidu and Mahir Dagor.

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