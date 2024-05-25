Good response to skating contest
By Lokmat English Desk | Published: May 25, 2024 08:35 PM2024-05-25T20:35:02+5:302024-05-25T20:35:02+5:30
Medal winners Gold: Riyaan Khoriya, Anant Chokhani, Geetank Sinha, Agastya Bajaj, Aaradhya Zanzad, Ishan Tiwari, Vivan Agrawal, Ojaswi Bhimgade, ...
Medal winners
Gold: Riyaan Khoriya, Anant Chokhani, Geetank Sinha, Agastya Bajaj, Aaradhya Zanzad, Ishan Tiwari, Vivan Agrawal, Ojaswi Bhimgade, Bhavika Bijwe, Sarthak Pandey aren Simon, Arick Simon, Keva Jibhankar, Umang Nitnaware, Divyansh Dule, Lohitesh Dule, Masavi Jh, Amiksh Kumar, Aarya Agrawal, Veer Vakil, Tushar Chagle, Sahaj Pincha, Shreyas Agnihotri, Vyom Siriya, Invaaya Siriya, Veer Rawat, Jatin Tambhaware, Anij Galhod, Avyan Wadettiwar, SanishYadav, Krishna Agrawal
Silver: Purvansh Gokhe, Vighnesh Rraut, Rushabh Kasturiwale, Vedansh Gajbhiye, Manvay Watane, Shorya Rawat, RaunakKirpade, Madhav Rawat and Rudra Kamdi.
Bronze:Aarav Naidu and Mahir Dagor.Open in app