Krisha,Fizza, Ridheema, Nishika in QF

Shruti Jeswani, Ditisha Somkuwar, Shourya Madavi also entered the last eight stage. In the Under-11 girls section, Aaraddhya Sahare, Shashwati Deshmukh, Aarohi Deshmukh, Vidhigna Reddy, Dhriti Mehta, Aradhya Gupta, Priyal Bisht and Gautami Chaudhari entered the quarterfinals.

Results

U-17 girls (Pre- QF)Krisha Soni bt Palveena Adwani 15-3, 15-9; Shruti Jeswani bt Dharaa Bhandari 15-8 15- 2;, Shourya Madavi bt Trishwi Pawar 15-1 15-2; Fizza Akbani bt Mugdha Sawarkar 15-10,15-5; Ridheema Sarpate bt Avani Hedaoo 15-3,15-7; Ditisha Somkuwar bt Grishma Kaishalwar 15-7, 15-5; Nishika Gokhe bt Swara Digrase 15-4 15-2.

U-11 girls (Pre-Qf): Aaraddhya Sahare bt Aditi Pande 13-15, 15-7, 15-12; Shashwati Deshmukh bt Anvi Dongarkar 11-15, 15-3, 15-2 2; Aarohi Deshmukh bt Gargi Choudhari 11-15, 15-12, 15-5; Vidhigna Reddy bt Aanya Malhotra 15-11,15-13; Dhriti Mehta bt Pranjal Barapatre 15-2, 15-3; Aradhya Gupta bt Priyal Bisht 15-4, 15-2; Gautami Chaudhari bt Kshitija Yaul 15-11, 13-15, 15-8.

