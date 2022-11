Nishika bags double crown; Ojas, Fizza, Rigved too triumph

In the Under-17 girls singles, Nishika quelled the challenge of Ridheema Sarpate 21-16, 21-19 . Then in doubles pairing with Ridheema she overcame Krisha Soni-Pinak Rokde 21-16, 11-21, 21-19 in a cliffhanger. Ojas Gedam bagged the Under-17 boys singles title defeating Sparsh Kawale 21-7, 21-14. In the Under-15 girls category, Fizza Akbani overcame Mrunal Potdar 21-6, 21-8in a one-sided affair to win the title whereas Rigved Nimkar won boys title defeating Sriram Rao 21-16, 21-16.

NDBA president Kundatai Vijaykar, former international badminton player Vijay Kashikar, Transform India sales head Abhishek Kumar, Prabal Pathak, NDBA treasurer Anant Apte, Madhvi Hedaoo, chief referee Aditya Galande and others graced the prize distribution function.

Reults (all finals)

U-17 girls doubles: Nishika Gokhe- Ridheema Sarpate bt Krisha Soni-PinakRokde 21-16, 11-21, 21-19;

U-17 boys doubles: Jeeva Pillai-Varun Kolte bt Pranay Gadewar-Rutva Sajwan 21-17, 21-12

U-17 mixed doubles: Ameya Naktode-Pinak Rokde-Ojas Gedam-Kunjal Mahadik 15-21, 21-18, 21-15

U-17 girls singles: Nishika Gokhe bt Ridheema Sarpate 21-16, 21-19

U-17 boys singles: Ojas Gedam bt Sparsh Kawale 21-7, 21-14

U-15 boys doubles: Shaurya Kumar-Sparsh Kawale bt Rigved Nimkar- Sriram Rao 21-15, 21-19

U-15 girls singles: Fizza Akbani bt Mrunal Potdar 21-6, 21-8

U-15 boys singles: Rigved Nimkar bt Sriram Rao 21-16, 21-16.