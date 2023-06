Shreeja shocks top seed Vaishnavi to enter sF

Unseded Shreeja downed Vaishnavi 15-10, 15-11 to enter the semis. Riddhi Tidke, Sanvi Ghate an Yukti Shende also entered the last four stage.

In the boys section, top seed Zeeshan Khan along with Maurya Khandelwal, Arharva Awchat and Hridaan singh stormed into semis.

The semis and finals will be played on Sunday followed by prize distribution function.

Results (all QF)

U-13 girls: Shreeja Wankhede bt Vaishnavi Manglekar (1)15-10, 15-11 ; Riddhi Tidke bt Niraja Kulkarni15-9, 15-6; Sanvi Ghate bt Sara Peshkar 10-15, 15-5, 15-7 ; Yukti Shende bt Eeshi Tarse , 15-6, 15-8 .

U-13 boys: Zeeshan Khan (1) bt Vihan Nimkar 15-4,15-7, Maurya Khandelwal bt . Atharva Awachat 15-11 ,15-11; Parth Jain bt Nirmit Khadilkar 15-6,15-7; Hridaan Singh bt Paritosh Sathawane 15-2, 15-5 .

U-9 boys: Satvik Dhavale bt Eeshit Verma 15-5, 15-2 ; Mann Bokey bt Kartik Naidu 12-15 15-12, 15-13; Viraj Dhole bt Pradyumna Tejram Meshram 15-7,15-10; Shreeansh Naidu bt Devaj Rahul Kulkarni 15-6,15-6 .

U-9 girls: Krishha Mausam Jain bt Aaradhya Narnaware 15-8, 15-12; Aanya Malhotra bt Kshitija Yaul15-9, 15-10; Akshita Dorshatwar bt Sharvani Bhoot 15-3, 15-1 ; Ira Rokade bt Sharwari Pusadkar15-11,16-14 .

U-11 boys: Vihan Nimkar (1) bt Shreeansh Naidu, 15-8 15-11; Mann Bokey bt Veer Chitnis, , 13-15 ,15-8,15-13 ; Varad Lanjewar bt Tanishq Chawla 15-6,16-14 ; Swanand Gotmare bt Nishad Palshikar 15-13,15-12 .

U-11 girls: Anudhya Satpute (1) bt Akshita Dorshatwar 15-4, 15-1; Aradhya Gupta bt Alisha Sarwan, 15-5, 15-3; Aaradhya Hedaoo bt Vidhigna Reddy 15-10,15-8; Dhriti Mehta bt Gautami Chaudhari 14-16,15-10; 15-12 .