Sokhi- Singh pair records upset victory

Chunharmeet Singh Sokhi and Rohan Singh showed of character to upset the applecart of second seed t Ashok Singh Kapta and Harish Paliwal (2) 15-2, 15-4 in straight two games.

Rohan Singh and Sokhi also entered the the men' singles quarters. In the pre-quarters, Rohan Singh beat Himanshu Omprakash Hardev 15-9, 15-5 whereas Sokhi got the better of Kabir Virendra Awale 16-14, 15-7. All the quarterfinals will be played on monday.

Results

Men's singles (Round of 16): Priyanshu Pramod Dubey bt Anup Arjun Kadwe 15-9, 16-14; Rohan Singh bt Himanshu Omprakash Hardev 15-9, 15-5 ; Devesh Jena bt Ameya Joshi 15-12, 15-11 ; Sanidhya Khandare bt Ajitesh Tam Singh Parke 16-14, 15-9 ; Chunharmeet Singh Sokhi bt Kabir Virendra Awale 16-14, 15-7; Animesh Shailendra Ghate bt Aryan Virendra Awale 15-11, 15-7 ; Akshad Mukul Vitonde bt Samir Ranjan Sahoo 15-3, 13-15, 15-5 ; Shashank Rajesh Kulal bt Nikhil Sudhakar Sakhare 15-8 15-10.

Men's doubles (Round of 16): Chunharmeet Singh Sokhi and Rohan Singh, bt Ashok Singh Kapta and Harish Paliwal (2) 15-2, 15-4 ; Aaryan Prasad Sadhankar and Jeeva Radhakrishnan Pillai bt Kushal Khodiyar and Sriramamurthy Cherukuri 15-7, 15-10 ; Gaurav Satyajit Rege and Hriday Ashish Deshmukh bt Ganesh Rakesh Shahu and Jai Ghunu Lohra 15-9, 15-3 ; Akshad Mukul Vitonde and Ashish Amarsingh Rajput bt Ashish Purnachandrababu Khedikar and Uurjiit Ashish Khedikar 15-10 ,11-15,15-10 ; Deepak Ghanshyam Manglani and Donipudi Satyasree Thilak, bt Gurdas Vikram Bharwani and Nilesh Jibhenkar Ganesh Jibhenkar 15-4, 15-10 ; Devesh Jena and Shashank Rajesh Kulal bt Karan Shankarlal Kewalramani and Prakash Raichandani, , 15-10 15-8 .