Gautam Thakkar Memorial Junior State Badminton Championships: Tiann enters final with upset win
By ANI | Updated: December 21, 2025 20:30 IST2025-12-21T20:26:13+5:302025-12-21T20:30:13+5:30
Mumbai (Maharashtra) [India], December 21 : Third seed Tiann Castellino scored an upset win over second seed Ridhima Mhatre ...
Mumbai (Maharashtra) [India], December 21 : Third seed Tiann Castellino scored an upset win over second seed Ridhima Mhatre to set up a title clash with top seed Anvisha Ghorpade in the Girls U-15 category of the Gautam Thakkar Memorial Junior State Badminton Championships at the Bombay Gymkhana on Sunday.
After dropping the opening game 12-2, Tiann rallied to win the second. However, in the decider, the third seed showed character, keeping her composure to close out the tight game and win 12-21, 21-14, 24-22. Tiann will have a fight on her hands against th inform Anvisha, who scored a 21-15, 21-14 win over Jagruti Jadhav.
The boys' U-15 final will feature top seed Aditya Padwal against Chandranshu Gundle, both advancing with straight-game wins.
Brief Score:
Boy's U11 QF: Vivaan Waingankar (1) beat Amey Madhekar 21-11, 21-12; Abhimanyu Shete (3) beat Vir Butani 22-20, 21-4; Piyush Suthar beat Sharvil Kale 21-9, 21-11; Nevan Denis beat Ziaan Ghiya 21-11, 21-10.
Boy's U11 SF: Vivaan Waingankar (1) beat Abhimanyu Shete (3) 21-13, 21-19; Nevan Denis beat Piyush Suthar 21-14, 21-19.
Girl's U11 QF: Priya Amburle (1) beat Kavya Saravanakumar 21-10, 21-10; Shanaya Bansal beat Aarini Singh (4) 21-17, 21-16; Shanaya Tavate (3) beat Eman Choksi 21-15, 21-16; Khrisha Goyal (2) beat Taara Patwardhan 21-11, 21-11.
Girl's U11 SF: Priya Amburle (1) beat Shanaya Bansal 21-11, 21-8; Khrisha Goyal (2) beat Shanaya Tavate (3) 21-11 21-13.
Boy's U13 QF: Shlok Goyal (1) beat Mcdonald Colaco (9) 21-8, 21-7; Yuvraj Singh (3) beat Advay Adhav 25-23, 21-14; Ronit Jadhav (4) beat Shlok Bhosale 17-21, 21-16, 21-17; Alfy Mekkadath (5) beat Kaveer Mehta (2) 21-15, 27-25.
Boy's U13 SF: Shlok Goyal (1) beat Yuvraj Singh (3) 21-11 23-21; Alfy Mekkadath (5) beat Ronit Jadhav (4) 21-16, 21-17.
Girl's U13 QF: Spruha Joshi (1) beat Arohi More (5) 17-21, 21-17, 21-19; Priya Amburle beat Shanaya Tak (3) 21-13, 21-11; Aradhya Mohite (7) beat Aaradhya Shukla (4) 21-11, 21-19; Riddhi Khopkar (2) bt Charvi Lapsiya 21-11, 21-11.
Girl's U13 SF: Spruha Joshi (1) beat Priya Amburle 21-15, 17-21, 21-13; Riddhi Khopkar (2) beat Aradhya Mohite (7) 21-19, 21-17.
Boy's U15 QF: Aditya Padwal (1) beat Sumedh Surve 21-16, 21-15; Narayan Amdoskar bt Yuvraj Singh 21-10, 21-15; Sairaj Samant beat Aditya Sarvade 21-12, 21-9; Chandranshu Gundle beat Aditya Sagar 21-9, 19-21, 21-14.
Boy's U15 SF: Aditya Padwal (1) beat Narayan Amdoskar 21-14, 21-13; Chandranshu Gundle bt Sairaj Samant 27-25, 21-19.
Girl's U15 QF: Anvisha Ghorpade (1) beat Poorvi Shirke 21-15, 21-17; Jagruti Jadhav beat Khanak Jhalani 21-12, 21-17; Tiann Castellino (3) beat Riddhi Khopkar 20-22, 21-15, 21-17; Ridhima Mhatre (2) beat Vishruti Namana 21-11, 21-12.
Girl's U15 SF: Anvisha Ghorpade (1) beat Jagruti Jadhav 21-15, 21-14; Tiann Castellino (3) beat Ridhima Mhatre (2) 12-21, 21-14, 24-22.
Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editorOpen in app