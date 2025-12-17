Book on city’s literary & cultural background to be released today
Chhatrapati Sambhajinagar: The book "Chhatrapati Sambhajinagar Zillyachi Sahitik va Sanskritik Parshavbhumi aani Parampra, written by Principal Kautikrao Thale Patil and published by the Department of Marathi of Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, will be released at the Marathi Department at 11 am on December 18.
Director of Languages of the State Government Arun W Gite will release the book. Vice-Chancellor Dr Vijay Fhulari will preside over the ceremony. The President of the Marathwada Sahitya Parishad and author, Principal Kautikrao Thale Patil, will be specially present at the event.
Registrar Dr Prashant Amritkar and Head of the Marathi Department Dr Dasu Vaidya have appealed to everyone to attend the programme.