Chhatrapati Sambhajinagar–Ahilyanagar–Pune railway route to be developed

The Chhatrapati Sambhajinagar–Ahilyanagar–Pune railway route will be developed. Along with this, surveys are currently underway for the Chhatrapati Sambhajinagar–Bidkin–Paithan–Georai–Beed–Solapur and Chhatrapati Sambhajinagar–Ellora–Kannad–Chalisgaon railway routes.
For the regional development of Marathwada, industrial growth, expansion of tourism and passenger convenience, MP Dr Bhagwat Karad on Wednesday demanded the early completion of the Chhatrapati Sambhajinagar–Ahilyanagar–Pune, Chhatrapati Sambhajinagar–Bidkin–Paithan–Georai–Beed–Solapur and Chhatrapati Sambhajinagar–Ellora–Kannad–Chalisgaon railway routes. Dr Karad met union railway minister Ashwini Vaishnaw and submitted a memorandum outlining various demands. The union Railway Minister informed him that surveys for these routes are currently in progress. Dr Karad also demanded the launch of a Chhatrapati Sambhajinagar–Mumbai Vande Bharat Express and the creation of a separate railway division for Chhatrapati Sambhajinagar under Central Railway.
DPR submitted six months ago
The Detailed Project Report (DPR) for the 85-km Chhatrapati Sambhajinagar–Ahilyanagar railway route was submitted to the Centre six months ago. Dr Karad said this route will be extended up to Pune.
Study for separate division
Union railway minister Ashwini Vaishnaw assured that a study would be conducted regarding the creation of a separate railway division for Chhatrapati Sambhajinagar, Dr Karad said.
Photo: MP Dr Bhagwat Karad submitting a memorandum to union Railway Minister Ashwini Vaishnaw.