CM Fadnavis to visit Chhatrapati Sambhajinagar Today

Chhatrapati Sambhajinagar

CM Devendra Fadnavis will arrive at Chikalthana International Airport at 11.20 am on 28th November. He will leave the airport by helicopter at 11.25 am to attend an event in Paratour, Jalna district.

At 12 pm, he will address a Nagar Parishad election campaign meeting at the Partur Agricultural Produce Market Committee, Jalna premises. He will then fly to Washim for a campaign meeting at 1.35 pm. In the afternoon, Fadnavis will attend another campaign meeting in Hinganghat at 3.30 pm before heading to Yavatmal for the Nagar Parishad election event at 5 pm.