Jijau Jayanti marked with vehicle rally in the presence of Manoj Jarange
By Lokmat Times Desk | Updated: January 12, 2026 19:05 IST2026-01-12T19:05:03+5:302026-01-12T19:05:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Rajmata Jijau Jayanti was celebrated on Monday with a vehicle rally from Kranti Chowk to Jijau chowk ...
Chhatrapati Sambhajinagar:
Rajmata Jijau Jayanti was celebrated on Monday with a vehicle rally from Kranti Chowk to Jijau chowk (cambridge chowk) in the presence of maratha reservation movement leader Manoj Jarange Patil. The rally was organised by the Rajmata Jijau Jayanti Utsav committee.
At the start, Jarange Patil performed ritual worship of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s portrait. Slogans praising Rajmata Jijau, Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj were raised during the rally. Citizens welcomed Jarange Patil at several points along the route.
He also attended felicitation programmes organised by public jayanti committees at cambridge chowk before leaving for an event at Jijau Srushti in Sindkhed Raja.Open in app