Kailas Tidke awarded PhD
By Lokmat Times Desk | Updated: December 23, 2025 21:45 IST2025-12-23T21:45:03+5:302025-12-23T21:45:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Kailas Babaurao Tidke has been awarded a PhD in English by Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University.
He submitted his thesis titled 'Social Exclusion in the select Novels of Arundhati Roy, Vikas Swarup and Arvind Adiga' under the guidance of Dr Ramesh B Jaybhaye, research guide from Dagdojirao Deshmukh College, Waluj.