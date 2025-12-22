Momna Khatoon gets Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: December 22, 2025 20:25 IST2025-12-22T20:25:07+5:302025-12-22T20:25:07+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Mahatma Gandhi Mission University (MGMU) has conferred Ph D on Momna Khatoon Shabbir Ahmed in Hindi.
She submitted her thesis titled 'Mehrunnisa Parvez Ke Katha Sahitya Ka Samvednatmak Adhyan : (Nari Ke Vishesh Sandarbha Mein) under the guidance of Dr Shahnaz Basmeh, research guide.