Narmada Deshmukh passed away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 6, 2025 23:10 IST2025-12-06T23:10:08+5:302025-12-06T23:10:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Narmadabai Kisnarao Deshmukh passed away on Saturday at the age of 90 due to old age. Her final rites will be held on Sunday at 11.30 am at Shelgaon Atol, taluka Chikhli, district Buldhana. She was the mother of former Education Officer M.K. Deshmukh.