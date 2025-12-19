Noorjahan Begum passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 19, 2025 18:55 IST2025-12-19T18:55:03+5:302025-12-19T18:55:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: A resident of Cantonment (Chawani) Noorjahan Begum Syed Abdul Hameed died of old age on Friday morning. She was 102.
Her Namaz-e-Janaza was prayed at Jama Masjid (Chawani) after Namaz-e-Juma and burial took place in Eidgah cemetery in the afternoon.
She is survived by two sons and two daughters.