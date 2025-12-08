Rachna Chudiwal passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 8, 2025 22:35 IST2025-12-08T22:35:18+5:302025-12-08T22:35:18+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Rachna Ramesh Chudiwal (45), a resident of Rachnakar Colony, passed away on December 7 after a brief illness. Her last rites were performed on December 8 at Ayodhya Nagari Crematorium. She is survived by her brother, Anand Chudiwal, along with her family and the Patni family (Hirakhan Wala).