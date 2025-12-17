Ratnabai Reddy passes away

December 17, 2025

Chhatrapati Sambhajinagar Ratnabai Shivaji Reddy passed away today at her residence in Bluebells Society after a brief illness. Her ...

Ratnabai Reddy passes away

Chhatrapati Sambhajinagar

Ratnabai Shivaji Reddy passed away today at her residence in Bluebells Society after a brief illness. Her final rites will be held tomorrow, Thursday, at 11 am at Mukundwadi Crematorium. She is survived by her son, industralist Kundan Reddy.

