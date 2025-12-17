Ratnabai Reddy passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 17, 2025 22:30 IST2025-12-17T22:30:10+5:302025-12-17T22:30:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Ratnabai Shivaji Reddy passed away today at her residence in Bluebells Society after a brief illness. Her final rites will be held tomorrow, Thursday, at 11 am at Mukundwadi Crematorium. She is survived by her son, industralist Kundan Reddy.