Retd. BMC branch manager S M H Abidi passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 19, 2025 19:25 IST2025-12-19T19:25:08+5:302025-12-19T19:25:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Retired Cidco branch manager of Bombay Mercantile Bank (resident of Arif Colony) Syed Mehdi Hussain Abidi s/o ...
Retired Cidco branch manager of Bombay Mercantile Bank (resident of Arif Colony) Syed Mehdi Hussain Abidi s/o Syed Aziz Hussain Abidi died of brief illness on Friday. He was 71.
His burial had taken place in Shia cemetery (Lota Karanja) on Friday evening.
He is survived by wife, one son and one daughter.