‘Sachkhand’ delayed by five hours
By Lokmat Times Desk | Updated: December 18, 2025 23:15 IST2025-12-18T23:15:03+5:302025-12-18T23:15:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar The Amritsar–Nanded Sachkhand Express has been consistently running late. On Thursday, it arrived in Chhatrapati Sambhajinagar nearly ...
Chhatrapati Sambhajinagar
The Amritsar–Nanded Sachkhand Express has been consistently running late. On Thursday, it arrived in Chhatrapati Sambhajinagar nearly five hours late. The train, which usually reaches at 9:40 am, arrived around 2.30 pm, causing inconvenience to passengers traveling to Nanded.Open in app