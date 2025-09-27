Scheduled for today’s competition
By Lokmat Times Desk | Updated: September 27, 2025 20:25 IST2025-09-27T20:25:08+5:302025-09-27T20:25:08+5:30
--Stage no. 1 (Natyarang-University Auditorium: 9 am– Skit, 12.30 pm – Mimicry, 2.30 pm– Mime, 5 pm– Western Instrumental, 6 pm– Western Light Vocal and 8 pm – Western Group Singing
--Stage no. 2 (Srujanrang, Beside Department of Performing Arts): 9 am – Indian Classical Dance, 12.30 pm– Indian Light Vocal, 3 pm– Indian Group Singing and 6 pm– Folk Tribal Dance
--Stage no. 3 (Shabdarang (CIFART Hall): 9 am – Indian Classical Vocal, 12.30 pm– Elocution and 2 pm– Debate
--Stage no. 4–Lalitrang (Department of Fine Arts): 9 am– Spot Photography, 9 am—Drawing,3.30 pm– Poster Making and 6 pm– Cartoon Drawing
--Stage no. 5– Lalitrang (Beside Department of Performing Arts): 12 pm– Installation Art